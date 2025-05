Chiara Ferragni è tornata a parlare pubblicamente ed ha scelto un contesto “familiare” infatti è stata ospite del podcast ideato e condotto dalla sorella Valentina, aria di casa per essere il più aperta possibile e se vogliamo intima con gli ascoltatori, la cui maggior parte crediamo possano essere i suoi follower.

“Siamo tutte donne forti” questo l’incipit della Ferragni

Chiara Ferragni

ha iniziato a raccontare la propria storia parlando delle donne, in particolare ha posto l’accento sulla forza che le donne hanno, questa ce l’hanno tutte senza distinzione – “Ci riteniamo tutte donne forti e questo spaventa gli uomini, in generale”.

Ha poi continuato puntualizzando l’accento sull’indipendenza della donna – “tutti vogliono la donna forte, indipendente, quella che lavora e che guadagna bene ma poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi quelli non minacciati dal loro ego”.

“Tutte noi siamo state in relazioni tossiche”

Chiara Ferragni ha analizzato il proprio percorso sentimentale, testimoniando di essere stata in una relazione tossica, senza fare il nome del partner, non è quindi chiaro se si sia riferita a Fedez come riportato da Biccy.it – “Purtroppo noi donne, è successo anche a me, siamo state in delle relazioni tossiche e l’abbiamo accettato giustificando l’atteggiamento”.

Un punto di vista che in cui di sicuro molte ascoltatrici si sono ritrovate. Nel corso del podcast è intervenuta anche l’altra sorella, Francesca, che invece ha detto di non essersi mai trovata in un amore tossico perché pur essendosi trovata in relazione con un uomo di questo tipo egli le ha permesso di realizzarsi.