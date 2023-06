Terribile tragedia in Honduras dove uno scontro tra gang scoppiato nel penitenziario di Tamara ha causato la morte di 41 donne. Oltre a loro, riferiscono i media locali, ci sarebbero anche diverse detenute rimaste ferite che sono state trasferite all’ospedale Escuela de Tegucigalpa.

Honduras, scontro tra gang nel penitenziario di Tamara: morte 41 donne

La notizia è stata diffusa dal quotidiano ‘La Prensa‘ che spiega come nel carcere situato a 25 chilometri a nord della capitale honduregna sia scoppiato uno scontro violento tra gang rivali che ha avuto pesanti ripercussioni. 41 morti totali: 25 detenute sono decedute in seguito alle ustioni, 16 uccise dai colpi di arma da fuoco, mentre altre 5 persone sono state ricoverate in ospedale.

La dinamica dello scontro e le testimonianze

Secondo quanto si apprende, tutto sarebbe iniziato dopo che i membri di una banda di donne detenute hanno dato fuoco alla cella di una banda rivale. L’edficio è andato distrutto, mentre la polizia interveniva per sedare lo scontro. Gli abitanti del quartiere hanno raccontato ai media di aver sentito fin da subito rumori e urla provenire dal carcere, oltre allo schiocco sordo degli spari delle armi da fuoco.