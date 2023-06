I sonar di un aereo canadese hanno captato dei rumori di sottomarino nella zona in cui è scomparso il Titan

Non restano più molte ore di ossigeno all’interno del sottomarino che ieri è andato disperso nell’Atlatico con cinque persone a bordo. Del Titan ancora non c’è traccia, ma i soccorritori spiegano di aver captato dei rumori nella zona in cui il mini sommergibile turistico è scomparso.

Sottomarino scomparso: i sonar captano rumori di colpi

“L’aereo canadese P-3 ha rilevato rumori sottomarini nell’area di ricerca. Di conseguenza, le operazioni dei Rov (veicoli telecomandati) sono state trasferite nel tentativo di esplorare l’origine di tali rumori” – ha spiegato il Primo distretto della Guardia costiera americana sul suo account Twitter, facendo riferimento agli ultimi sviluppi delle ricerche. Secondo quanto si apprende, infatti, qualche ora fa un sonar impiegato in zona ha sentito dei colpi, probabilmente provenienti proprio dal Titan, ad intervalli di 30 minuti. Qualche tempo dopo, per approfondire, è stato dispiegato un ulteriore sonar che ha segnalato nuovi rumori.

Sottomarino scomparso: proseguono le ricerche

Il tempo stringe e le autorità non demordono: la Guardia costiera degli Stati Uniti conferma che le ricerche stanno proseguendo senza sosta. Fino a questo momento, chiariscono fonti governative, gli aerei statunitensi e canadesi hanno già coperto un’area di oltre 25.900 chilometri quadrati di mare.