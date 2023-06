Alla prima delle ben quattro date allo Stadio San Siro di Milano i Coldplay hanno sorpreso il foltissimo pubblico presente con un omaggio al capoluogo lombardo. Come? Con una versione per chitarra, voce e violino di O Mia Bela Madunina, cantata dal cantante Chris Martin con una pronuncia del dialetto milanese quasi perfetta.

Del resto, una trovata del genere era in qualche modo attesa. Infatti, nei due concerti allo Stadio Maradona di Napoli di pochi giorni fa, Chris Martin aveva omaggiato la città partenopea con Napule è, il classico di Pino Daniele.

Chris Martin canta O Mia Bela Madunina

Evidentemente il frontman ha preso gusto a cimentarsi con le canzoni in dialetto locale. Nel live a San Siro di ieri sera (domenica 25 giugno), la scelta è andata alla tradizionale canzone milanese.

Chris Martin è salito su un palchetto laterale con la sua chitarra acustica. Si tratta di una personale reinterpretazione del testo del brano (“Io vengo dall’Inghilterra, per il mondo io vo”). Infatti fino al primo ritornello non è chiaro di quale brano si tratti. Poi arrivano le parole che tutti conoscono: “O mia bela Madunina che te brillet de lontan. Tuta d’ora e piscinina, ti te dominet Milan”.

Nel corso dell’interpretazione, Chris Martin dei Coldplay ha ringraziato “Pavarotti e Benigni, Elisa e Pausini”. Ha anche citato Luci a San Siro del grande Roberto Vecchioni (“Nel mondo che è così tanto buio, ma ci sono luci a San Siro”). Visto il luogo, la citazione non poteva mancare.

Sul palco lo ha raggiunto Davide Rossi al violino. Rossi è lo storico arrangiatore delle parti di archi dei Coldplay. Suo, per esempio, è l’arrangiamento del celebre tema di archi di Viva la Vida.

Le origini di O Mia Bela Madunina

O Mia Bela Madunina è un brano del 1934. Giovanni D’Anzi ne ha scritto testo e musica. All’epoca era già cominciata l’emigrazione dal sud al nord Italia, e le fabbriche milanesi assorbivano gran parte di questa forza lavoro.

D’Anzi lavorava come pianista in alcuni locali di Milano e non di rado gli capitava che avventori originari del sud Italia gli chiedessero di suonare, per esempio, canzoni tradizionali napoletane. In tutta risposta lui scrisse questa celebre dedica d’amore per il simbolo di Milano, la Madonnina appunto, in un brano dal tono sarcastico: “Canten tucc ‘lontan de Napoli se moeur’, Ma po’ i vegnen chi a Milan”.

I prossimi concerti dei Coldplay a San Siro

Fra gli ospiti illustri presenti al concerto dei Coldplay a San Siro il 25 giugno, sono stati visti nel pubblico anche calciatori (Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimović), attrici (Miriam Leone), cantanti (Achille Lauro, Sangiovanni) e persino l’ex moglie di Chris Martin, Gwyneth Paltrow.

Con quest’ultima Chris Martin ha evidentemente mantenuto un ottimo rapporto, visto che le ha anche dedicato il brano O, in un’interpretazione per voce e pianoforte. “La canto per la madre dei miei figli”, ha detto presentando il brano.

Le prossime tre date live dei Coldplay allo Stadio San Siro sono oggi (26 giugno), mercoledì (28 giugno) e giovedì (29 giugno).

Credito foto: Maria Laura Arturi