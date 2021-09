I folli e mostruosi veicoli di Mad Max Fury Road all’asta

Milano, 25 set. (askanews) – Asta storica per gli amanti del cinema. In Australia la Lloyds auctions mette all’asta gli incredibili mostri di metallo creati per il film cult “Mad Max Fury Road”. Macchine futuristiche grandi protagoniste nel mondo distopico inventato da George Miller, fra lunghissimi inseguimenti nel paesaggio desolato da fine del mondo in cui lottano per la salvezza Tom Hardy e Charlize Theron.

“È una collezione unica nel suo genere, non ci sarà mai più qualcosa del genere sul mercato, è unica.

Abbiamo ricevuto moltissime chiamate infatti, sia dall’Australia che dall’estero”, spiega il responsabile del settore auto della casa d’aste Geoff McKew.

Fra gli interessati all’acquisto infatti ci sono i casinò di Las Vegas e il festival Burning Man, raduno che si svolge nel deserto del Nevada dove arte, sogni, stranezze e macchinari bizzarri sono la regola.

Le auto potranno essere vendute solo in blocco, secondo la richiesta dell’attuale proprietario.

Fra i veicoli in vendita l’enorme camion cisterna pilotato da Furiosa-Charlize Theron.