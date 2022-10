I giudizi del Cav e il gelo con Forza Italia, Meloni si avvicina a Salvini

I temi dei ministri e della coesione del centrodestra sono cruciali: i giudizi del Cav e il gelo con Forza Italia, ora Meloni si avvicina a Salvini

I giudizi non proprio solari del Cav e il gelo con Forza Italia, sono gli elementi per cui Giorgia Meloni si avvicina a Matteo Salvini: ci sono pochi giorni per ricucire lo strapppo nel “quasi governo” e il “canale sotterraneo” con Antonio Tajani per farlo in tempo e bene, ma allo stato la premier in pectore è più vicina alla Lega che agli azzurri.

AdnKronos conferma: date le “tensioni con Berlusconi sulla lista dei ministri, confermate anche dagli appunti riservati del Cav rivelati da uno foto di Repubblica” ci sono nuove caselle strategiche.

Effetto Cav, Meloni si avvicina a Salvini

In quegli appunti la Meloni viene definita ”supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Ecco perché alcune fonti spiegano che “Fratelli d’Italia giocherebbe su due tavoli”. Quali? Rafforzare l’asse degli ultimi tempi con Matteo Salvini.

I media spiegano che i due leader “sono tornati a vedersi a Montecitorio durante le votazioni per portare il leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera”.

Tajani e l’esca della Farnesina per calmare il Cav

Ma c’è un altro canale, azzurro ma ufficioso: è quello con cui la Meloni sta dialogando fittamente con Antonio Tajani, dato come favorito nel ruolo di titolare della Farnesina. Ovviamente se Tajani vuole un dicastero così importante deve tener buono una volta per tutte Silvio Berlusconi, cosa non facile.

All’incarico mancano ancora circa sei giorni ma i temi dei ministri e della coesione del centrodestra sono cruciali.