Mancano meno di dieci giorni al Trooping The Colour, la celebre parata militare a Londra che celebra il compleanno del sovrano, tutti si chiedono se sarà possibile la presenza della principessa del Galles.

I miglioramenti di salute di Kate, le parole di William: le ultime notizie

Quest’anno, l’attenzione sarà particolarmente rivolta al balcone di Buckingham Palace, dove si vocifera che potrebbe apparire Kate Middleton, nonostante la sua battaglia contro il cancro. Una fonte ha riferito al Daily Mail che Kate sta considerando questa possibilità, ma solo se si sentirà bene.

Non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla salute della futura regina consorte, tuttavia, durante un evento per il D-Day, William ha risposto alla domanda di alcuni reporter, uno in particolare domandato sulla salute di Kate chiedendole se stava meglio ha risposto dicendo: «Sì, le sarebbe piaciuto tanto essere qui oggi». Le indiscrezioni di Us Weekly suggeriscono che la malattia di Kate potrebbe modificare il suo ruolo nella famiglia reale. Un insider ha affermato: «Sta rivalutando ciò che potrà affrontare in futuro e potrebbe non tornare più al ruolo che la gente le conosceva».

Kate sta meglio, parola di William: le ultime notizie

Due settimane fa, l’esperto Chris Ship ha dichiarato che Kate tornerà solo quando sarà completamente guarita e avrà il via libera dai medici. In questo contesto, è stato annunciato che Kate non parteciperà alla Colonel’s Review dell’8 giugno, considerata la prova generale del Trooping The Colour previsto per il sabato successivo. Un’eventuale apparizione di Kate al fianco della sua famiglia avrebbe un enorme valore simbolico, anche se le probabilità sono poche.

La possibilità che Kate faccia un’apparizione al balcone di Buckingham Palace resta incerta, ma il suo potenziale ritorno sarebbe un segno potente della sua resilienza e del suo impegno verso i doveri reali, nonostante le sfide della sua malattia.