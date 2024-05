Come sta di salute Kate Middleton? A detta di Antonio Caprarica, le notizie non sono per niente incoraggianti.

Le condizioni di salute di Kate Middleton continuano a far discutere. Mentre dal Regno Unito arrivano notizie cariche di ottimismo, Antonio Caprarica fa sapere che la situazione non va assolutamente minimizzata.

Kate Middleton, come sta di salute?

Stando alle notizie che arrivano dal Regno Unito, le condizioni di salute di Kate Middleton migliorano di giorno in giorno. Eppure, Antonio Caprarica, giornalista considerato il maggiore esperto italiano della Royal Family, ha fatto sapere che la situazione è più grave di quanto si dice e non va assolutamente minimizzata.

Le parole di Antonio Caprarica

Caprarica, ospite del programma Pomeriggio 5, ha dichiarato:

“Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo invece è la realtà. Poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro. Primo, rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una situazione e malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio”.

Kate Middleton: quando tornerà a mostrarsi in pubblico?

Antonio ha sottolineato che le condizioni di salute di Kate sono delicate e, di certo, sarà lei a comunicare quando starà meglio. La Middleton merita un minimo di riservatezza, almeno fino a quando non tornerà a farsi vedere in pubblico. In merito a ciò, Caprarica ha dichiarato: