I migliori vini da dessert per stupire i tuoi ospiti

Ci sono diverse varietà di vini che fungono da accompagnamento al dolce: tutte le loro caratteristiche principali e le bottiglie migliori per le diverse occasioni.

Uno dei momenti più attesi e amati dai commensali durante un pasto è senza dubbio l’arrivo del dessert. Spesso però, si sottovaluta l’importanza di abbinare un vino appropriato all’ultimo momento del pasto.

La mossa da veri intenditori è quella di tirare fuori dalla vostra cantinetta vino un ottimo vino da dessert che si sposi alla perfezione con la prelibatezza che avete conservato per il gran finale.

Vi sono diverse varietà di vini che fungono da accompagnamento al dolce, per questo motivo, in questo articolo, vi illustreremo brevemente quali sono le caratteristiche principali di questa tipologia di vini e quali sono le bottiglie migliori per le diverse occasioni.

In generale, quando si sceglie un vino da dessert, è importante tenere conto della consistenza del dessert e della sua acidità. I dessert densi, cremosi, con molta panna o crema pasticcera, si abbinano bene a vini più dolci come il Moscatel o il Pedro Ximénez.

È inoltre importante tenere presente che la dolcezza è bilanciata dall’acidità, quindi più il dessert è acido (creme al limone, crostate di frutta, sorbetti, ecc.), più i vini dovrebbero essere meno dolci. Un’ottima idea è uno champagne o uno spumante semisecco.

I vini dolci possono essere classificati in alcune categorie principali. Abbiamo i vini dolci naturali che vengono preparati con uve provenienti da vigneti aromatici come il brachetto e il moscato per i quali la fermentazione aumenta il gusto dolce e zuccherino. Poi troviamo i vini dolci da vendemmia tardiva, ovvero quei vini che mantengono un’alta concentrazione di zucchero che copre la componente acida del prodotto.

I vini da dessert, invece, sono quelli ottenuti da uve lasciate appassire sulla pianta stessa o su stuoie dopo la vendemmia. Poi troviamo i vini botritizzati, ovvero quei vini le cui uve sono sottoposte all’aggressione di una muffa che aumenta la quantità di zucchero negli acini.

Il Nord Italia offre una serie di vini da dessert di alta qualità. In Piemonte si possono gustare il Moscato d’Asti, il Passito di Moscato, il Loazzolo e la Malvasia di Casorzo. In Lombardia si possono bere il Moscato di Scanzo e il Sangue di Giuda, mentre in Toscana vini bianchi dolci come il vin santo e il Moscadello.

I vini da dessert sono una varietà molto popolare anche nel Sud Italia. Nella splendida Campania, infatti, si producono vini eccezionali come la Falanghina, il Phileno Passito, il Sannio Moscato e il Castel San Lorenzo Moscato. In Puglia poi si può gustare un buon vino dolce come il Primitivo, il Moscato di Trani e l’Aleatico di Puglia.

In Sicilia, invece, abbiamo vini dolci pregiati come il rinomato Marsala, dal colore topazio e dal gusto fruttato e corposo. Altri vini dolci siciliani sono il Moscato di Siracusa, la Malvasia delle Lipari e il Passito di Pantelleria.

I vini da dessert vanno generalmente serviti ad una temperatura ideale che varia tra i 10 e i 18°C. Dovrebbero inoltre essere serviti in bicchieri non di grandi dimensioni, poiché si tratta di vini da sorseggiare a piccoli sorsi per apprezzarne meglio le caratteristiche.

Scegliete bicchieri dalla forma semplice, lunga e stretta. Ma soprattutto ritagliatevi un piccolo spazio in casa dove mettere una cantinetta da incasso, che oltre ad essere pratica per conservare le bottiglie, può rappresentare un ottimo elemento di arredamento per la vostra casa.

Per quanto riguarda i cibi da abbinare, i vini dolci sono perfetti per accompagnare i prodotti di pasticceria, ma si sposano molto bene anche con i formaggi stagionati e alcune carni.

Andando più nello specifico, i liquorosi leggeri vanno mantenuti tra 12 a 14°C; i liquorosi più strutturati e passiti tra i 14 a 16°C, mentre i moscati naturali e gli spumanti anche tra i 6 e gli 8°C.

Al fine di preservare tutte le peculiarità di tali vini, è importante avere in casa una cantina frigo per vino dove conservarli, in attesa di poterli gustare con i vostri piatti preferiti.