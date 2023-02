Ci sono insetti che possono annidarsi un po’ ovunque in casa e che tendono a prediligere i luoghi bui e maggiormente polverosi delle abitazioni. Si tratta delle tarme della polvere che sono insetti alquanto piccoli, ma che si infilano dappertutto. Proviamo a verificare come allontanarle con metodi naturali evitando i pesticidi.

Tarme della polvere

La casa pullula di diversi insetti che, a prima vista possono apparire innocui, ma se non controllati, rischiano di essere infestanti e causare dei problemi proprio come le tarme della polvere. Si tratta di un parassita alquanto infestante che vive negli appartamenti e nelle case. Sono insetti molto simili alle farfalle che vanno a nutrirsi di una serie di tessuti come il cotone, lana, ma anche di sostanze che contengono cheratina.

Sono poi tantissime le specie che possono entrare in casa e rovinare l’ambiente. Sono parassiti che si insediano nelle case, in particolar modo tra cuscini, materassi e anche tappeti. Può essere alquanto difficile definirle proprio per le varie specie in circolazione e per le abitudini che sono diverse da un esemplare all’altro. In natura, si trovano anche le tarme del cibo e dei tessuti che, da come si intuisce, amano i vestiti e gli indumenti, oppure ghiotte di alimenti disponibili in casa.

Per evitare la presenza di questi insetti in casa, è bene proteggere la propria casa con rimedi e soluzioni naturali quali il legno di cedro, ma anche i bastoncini di cannella da riporre in quegli angoli e zone dove vanno ad annidarsi più frequentemente. Altrettanto importante è curare attentamente l’ambiente di casa con una pulizia di ogni angolo e zona compreso le tende, ma anche i tappeti.

Tarme della polvere: cause

Sono chiamate tarme della polvere proprio perché si tratta di insetti che necessitano della polvere appunto per il loro ciclo vitale e per riprodursi. La polvere che è presente nelle case non è formata soltanto da terra, ma anche da dei piccoli detriti di peli, frammenti di epidermide o di altri tessuti organici di varia natura. Questi accumuli di polvere tendono ad amalgamarsi fornendo il massimo del nutrimento per questi insetti.

La polvere del tappeto, del materasso o del divano tende ad attirare questi insetti. La polvere che si trova in alcune zone della casa come la camera da letto o dietro i mobili spinge questi insetti ad entrare e annidarsi in queste aree. Possono vivere per vario tempo all’interno delle abitazioni o della polvere che è la loro fonte di sostentamento per questo tipo di insetto.

Una delle prime cose da fare per allontanare le tarme della polvere è cercare di dare una bella sistemata e pulizia a tutta la casa e a ogni ambiente. Per esempio, una soluzione di acqua e aceto bianco è l’ideale per disinfestare zone come gli armadi o altri elementi della casa dove questi parassiti possono annidarsi. Arieggiare la casa è utile per eliminare l’umidità, ma anche per pulire bene ogni angolo evitando così la loro presenza in casa.

Tarme della polvere: come eliminarle

