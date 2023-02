Tarme nell'armadio: come eliminarle in modo definitivo

Ghiotte di tessuti in cotone, lana o anche seta con cui sono realizzati i capi come maglioni, le tarme nell'armadio vanno scacciate con metodi naturali.

Quando si fa il cambio armadio capita di fare un po’ di pulizia tra i vari armadi.

In questa occasione succede di rendersi conto di trovare i propri capi come maglioni, pantaloni, ma anche camicie e gonne danneggiate. I responsabili sono le tarme, ghiotte di questi tessuti. Vediamo come eliminarle dall’armadio e assicurare la bellezza del capo.

Tarme nell’armadio

Uno dei peggiori nemici dei buchi e dei fori presenti nei vestiti e maglioni è a causa di insetti come le tarme che si annidano negli armadi o anche nei cassetti dove possono trovare tessuti e capi da danneggiare.

Possono giungere in queste zone della casa soprattutto se non si presta particolare attenzione a determinati accorgimenti riguardo gli abiti.

Sono insetti molto piccoli che in determinate condizioni giungono e infestano l’armadio. Prima di capire quali rimedi adottare bisogna cercare di conoscerle dal momento che sono diverse le specie e gli esemplari preenti in natura. Hanno un aspetto molto simile alle farfalline dal momento che sono lunghe appena 1 cm, ma molto potenti e dannose.

Capire se l’armadio è stato infestato da questi insetti è molto facile considerando che la loro presenza è dovuta ai fori buchi nei vestiti e maglioni. Si consiglia di provare a combattere e contrastare la presenza delle tarme nell’armadio dal momento che possono distruggere e danneggiare l’intero guardaroba.

Tarme nell’armadio: cause

Si trovano soprattutto negli armadi perché in particolar modo le larve delle tarme sono ghiotte dei vestiti e del tessuto con cui sono realizzati.

Si infilano, non solo nell’armadio, ma anche tra i cassetti e gli abiti appesi dove possono distruggere e danneggiare qualsiasi capo: dai maglioni ai cappotti alle gonne sino ai pantaloni. Si consiglia di evitare gli indumenti sporchi nell’armadio perché sono una facile preda di questi insetti.

Giungono nell’armadio o nei cassetti perché si cibano di tessuti come lana, seta, pellicce o indumenti in cotone e qui sono certi di trovarne.

Sebbene sia raro, possono entrare anche da una finestra lasciata aperta. L’infestazione di questi insetti non è da attribuirsi a un ambiente malsano o a condizione di scarsa igiene, ma può essere che l’abito o il capo sia stato acquistato a un mercatino dell’usato e quindi già infestato.

Sono ghiotte dei tessuti come lana, seta, ma anche cotone ed ecco perché entrano nell’armadio, dal momento che qui possono trovare cibo e sostentamento per la loro sopravvivenza. Per prevenire l’invasione di questi insetti e ritrovarsi con l’armadio e gli abiti distrutti, è bene lavare ogni capo ad alte temperature, optando per un lavaggio delicato per i tessuti in lana.

Bisogna poi fare una pulizia profonda dei vari mobili. Considerando che non sono molto amanti delle essenze e delle spezie, è possibile optare per queste soluzioni, quindi fiori di lavanda essiccati, ma anche chiodi di garofano, oppure stecche di cannella, foglie di alloro compreso le bucce di arance e cedro da posizionare proprio in quei luoghi come l’armadio per allontanarle.

Tarme nell’armadio: rimedio

Per scacciare gli insetti come le tarme dall’armadio di casa evitando così una infestazione, si consiglia di affidarsi a un rimedio naturale. Un repellente molto efficace, come dimostrato già dai consumatori, ovvero Ecopest Home, un dispositivo innovativo e tecnologico di grande impatto e molto potente.

Un dispositivo da usare sia dentro che fuori la casa e utile anche da portare in viaggio dal momento che risulta poco ingombrante e dalle dimensioni compatte. Un dispositivo all’avanguardia che risolve in breve tempo il problema dovuto a questi insetti. Infatti, sfruttando gli ultrasuoni inudibili all’orecchio umano, permette di non farli avvicinare alla casa.

Un investimento di grande efficacia dal momento che rende l’abitazione accogliente e ospitale, oltre a essere libera da questi insetti. Ecopest Home agisce, non solo nei confronti delle tarme, ma anche di tarli del legno, scutigere, formiche, cavallette, compreso i roditori. Bisogna soltanto attaccarlo alla presa di corrente lasciandolo acceso anche per 24 ore affinché eserciti tutta la sua potenza.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

A differenza di pesticidi e insetticidi, non è dannoso, ma sicuro sia per animali domestici che esseri umani fornendo una protezione per tutto il giorno e un raggio d’azione della copertura di 250 metri quadrati. Un repellente inodore e silenzioso, poiché non emana odori e rumori al momento dell’accensione, oltre a essere ecologico dal momento che non usa batterie.

Il dispositivo non è ordinabile nei negozi o siti Internet, ma il consumatore interessato deve semplicemente collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con le proprie generalità approfittando della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98 previo la chiamata dell’operatore e la conferma dell’ordine. Il pagamento si effettua a scelta tra i seguenti metodi: Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

