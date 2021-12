Identificato finto ginecologo che molestava le ragazze al telefono: almeno 400 vittime

È stato indentificato il finto ginecologo che molestava le sue "clienti" al telefono, si tratta di un uomo di 40 anni. Sarebbero almeno 400 le vittime

È stato indentificato il finto ginecologo che molestava le sue “clienti” al telefono, si tratta di un uomo di 40 anni. Sarebbero almeno 400 le vittime.

Finto ginecologo molestava le clienti al telefono: le vittime

Il 40enne fingeva di essere un ginecologo e faceva capire alle sue clienti di essere a conoscenza di esami clinici effettuati in diverse strutture ospedaliere di tutta Italia.

Alle vittime comunicava gravi infezioni vaginali e poi chiedeva di effettuare una visita in videochiamata. Duante la visita poi chiedeva alle donne di spogliarsi davanti alla webcam. Le vittime sarebbero almeno 400 in totale, ma non tutte hanno denunciato.

Finto ginecologo molestava le clienti al telefono: le indagini

la Polizia ha effettuato una perquisizione nei confronti dell’uomo identificato grazie agli accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine sugli audio forniti dalle testimoni. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati smartphone e schede sim per ulteriori verifiche. Inizialmente le forze dell’ordine ritenevano che l’uomo potesse aver hackerato i database di ospedali e laboratori, invece da nuove analisi pare che i dati recuperati dal falso medico siano stati ottenuti con la consultazione di portali di annunci di compravendite online.

Finto ginecologo molestava le clienti al telefono: il racconto di Daniela

Daniela, una delle vittime delle molestie dell’uomo, ha raccontato la sua storia a ‘Fanpage’: “Gioca sulle paure delle donne perché punta sui timori che si possano avere circa la propria salute centrando i punti deboli di ragazze che in passato hanno effettivamente combattuto con problematiche reali.”