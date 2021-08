Ikea, dipendenti senza green pass mangiano seduti per terra perché esclusi dalla mensa: è polemica sulla foto pubblicata dal quotidiano La Libertà

Dall’Ikea di Piacenza arrivano le immagini dell’ultimo paradosso legato alla certificazione vaccinale verde anti covid: è lo scatto dei dipendenti senza green pass che mangiano seduti per terra perché esclusi dalla mensa e la polemica che è seguita alla diffusione di quella foto è accesissima.

La foto in questione, pubblicata dal quotidiano La Libertà, sta facendo il giro del web e ritrae un gruppo di impiegati nel magazzino mentre pranzano per terra nei pressi di una griglia metallica adiacente alla struttura.

I dipendenti Ikea che mangiano seduti a terra: l’ennesimo paradosso del green pass

La motivazione che La Libertà adduce è di quelle che qualche interrogativo lo sollevano, a prescindere dalla assoluta bontà delle misure adottate dal governo per contrastare il diffondersi dei contagi.

Pare infatti che i lavoratori siano stati esclusi dalla mensa perché non vaccinati e sprovvisti di green pass. Lo spiega, con l’inflessibilità delle decretazioni urgenti di Palazzo Chigi, l’ultimo atto normativo del governo, che disciplina come il certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione o di test negativo sia obbligatorio anche per l’accesso alle mense aziendali.

Dopo i poliziotti anche i dipendenti Ikea senza green pass che mangiano seduti a terra

Dopo il caso dei poliziotti che mangiano fuori dai commissariati dunque, arriva quello dei dipendenti Ikea piacentini, e i sindacati hanno levato gli scudi. I rappresentanti dei lavoratori hanno accusato Ikea di non aver manifestato alcuna volontà di andare incontro ai dipendenti. Come? A ben vedere sarebbe bastato poco: allestendo cioè uno spazio esterno di conforto e pausa con la collaborazione del clima estivo. Dal canto suo Ikea ha fatto sapere che si è limitata ad applicare la normativa vigente.

Tuttavia la Cisl non ci è stata ed ha diffuso una nota del segretario provinciale Fit Salvatore Buono.

Cisl Fit durissima sui dipendenti Ikea che mangiano seduti a terra

Ecco alcuni stralci del testo: “Non è dignitoso. I lavoratori avevano chiesto almeno un gazebo per far mangiare in modo decente chi non ha il Green Pass, soprattutto quando fa molto caldo o in caso di pioggia: niente da fare. Hanno messo solo delle sedie nell’erba o nell’area all’ingresso dei camion”. E ancora: “Ikea ha sempre avuto una politica aziendale attenta ai lavoratori, al welfare, ma non in questo caso. Abbiamo chiesto un incontro che ci è stato negato. Dicono che hanno solo recepito le norme e che non vedono come fare altrimenti”. Il centro Ikea di Piacenza, che ha funzioni di spot logistico, serve i negozi della catena svedese in Italia e non solo. Lì dentro lavorando circa mille persone fra dipendenti Ikea e membri della cooperativa San Martino.