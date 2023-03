Il 18 marzo è la giornata per le vittime del Covid

Per il terzo anno consecutivo si celebra la giornata per le vittime del Covid: la ricorrenza fu istituita formalmente il 17 marzo 2021.

Il 18 marzo 2023 si celebra, per il terzo anno consecutivo, la giornata per le vittime del Covid. La ricorrenza fu istituita formalmente il 17 marzo 2021. Per ricordare tutti coloro che morirono a causa della pandemia, gli edifici pubblici esporranno le bandiere a mezz’asta. Una giornata della memoria questa, che non può non riportare in mente i momenti di paura e pericolo che costrinsero il governo italiano prima a bandire il lockdown, per poi passare ad altre forme di limitazioni e protezioni al fine di tutelare la popolazione. Nonostante tutto, le vittime furono innumerevoli. Nonostante tutto l’OMS sembra darci una notizia che fa ben sperare per il futuro: il Covid-19 sarebbe sul punto di diventare un’influenza stagionale.

Giornata delle vittime del Covid: 3 anni dai camion di Bergamo

Sono passati tre anni esatti da quando, nel 2020, i camion militari carichi di bare sfilarono per le strade di Bergamo. TgCom24 ha parlato di una “colonna di vite spezzate” nel peggior momento della prima ondata della pandemia.

L’iniziativa degli edifici pubblici

In tale giornata tutti gli edifici pubblici esporranno il tricolore a mezz’asta, per ricordare chi fu contagiato dal temibile virus, per poi ammalarsi, aggravarsi e morire, senza poter dare un ultimo saluto ai propri cari. A causa del coronavirus i morti in Italia sono stati all’incirca 187.000.