"Il 2023 sarà l'anno più caldo di sempre": allarme di Coldiretti

“Il 2023 sarà l’anno più caldo di sempre”: l’allarme di Coldiretti e netto e senza possibilità di equivoco. Secondo un report nel solo primo bimestre le temperature sono cresciute di 1,44 gradi e la siccità ha stretto l’Italia in una morsa con un inizio anno che è “il più caldo di sempre, con una temperatura di 1,44 gradi in più rispetto alla media nei primi due mesi”. La carenza idrica diventa tema centrale per Coldiretti che lancia l’allarme diffondendo un’analisi che si basa sui dati del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche.

“Il 2023 sarà l’anno più caldo di sempre”

Ecco, quei dati dicono che dopo un 2022 in cui è caduto il 30% di pioggia in meno, nel primo bimestre del 2023 le precipitazioni sono già al di sotto della media. Coldiretti spiega che “a lasciare il Nord Italia a secco è un 2023 che si classifica fino ad ora come il più bollente di sempre, con una temperatura di 1,44 gradi superiore alla media storica ma l’anomalia riguarda l’intera Italia, dove la temperatura è stata comunque superiore di 0,76 gradi nei primi due mesi dell’anno“. Ma non doveva tornare la pioggia? “L’annunciato ritorno della pioggia è importante per dissetare i campi resi aridi dalla siccità e ripristinare le scorte idriche nei terreni, negli invasi, nei laghi, nei fiumi, ma si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell’arco alpino e appenninico”.

Invasi a secco e il caso-scuola del Po

Il guaio è che gli invasi sono a secco: “I grandi laghi che hanno ora percentuali di riempimento che vanno dal 19% del lago di Como al 36% del lago di Garda fino al 40% di quello Maggiore, mentre il livello idrometrico del fiume Po a Ponte della Becca è a -3,2 metri“. Nelle aree colpite, in particolare in Pianura Padana, ci sono 300mila imprese già colpite.