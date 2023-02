Siccità estrema in diverse regioni d'Italia: come dovrebbe cambiare il meteo

Le conseguenze dell’aumento degli anticicloni e della mancanza di perturbazioni atlantiche sull’area centro-occidentale dell’Europa sono una estrema siccità in Italia e su varie aree del continente.

La zona che si estende dalla Grecia fino alla Francia e che comprende anche l’Italia sta vivendo una grave crisi idrica dovuta all’assenza di piogge.

Nelle ultime settimane l’anticiclone che ha interessato l’Europa nord-occidentale ha aggravato ancora di più la situazione. In Piemonte è stato raggiunto un grado di siccità estrema. Buona parte della regione si trova in deficit idrico e ha un manto nevoso al di sotto della media.

Rispetto agli scorsi anni è caduto soltanto 1/3 della neve registrata in media negli ultimi dieci anni.

L’aumento delle temperature degli ultimi 15 giorni ha fatto registrare un aumentato scioglimento della neve in alta quota che ha provocato un incremento della portata dei fiumi nell’area tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. La mancanza di uno spesso manto nevoso alla fine della stagione invernale complica la situazione per la prossima estate.

Nell’Italia centrale la situazione è molto simile. Infatti, nella Campania settentrionale e nel Lazio abbiamo una siccità estrema. Le province di Caserta, Roma, Frosinone e Latina presentano un deficit idrico nell’anno solare.

Servirebbero circa 50 giorni di piogge

La situazione di estrema siccità in Italia potrebbe durare ancora molto se non cambieranno le condizioni meteriologiche.

In base alle ultime analisi servirebbero circa 50 giorni di piogge per colmare il deficit idrico che si è verificato in questo ultimo anno.

Nel caso in cui si verificassero delle abbondanti precipitazioni con alluvioni da 400-500 mm in poche ore sarebbe quasi del tutto inutile. La quantità di acqua che cadrebbe con dei temporali non potrebbe essere assorbita dai terreni e creerebbe solo problemi.

Peggioramento della situazione meteorologica

Nel prossimo fine settimana ci sarà un peggioramento, ma non è possibile prevedere con esattezza quali aree dell’Italia saranno interessate dalle piogge.

Potrebbe esserci un ritorno del brutto tempo nell’Italia settentrionale con neve e pioggia. Con i prossimi aggiornamenti sarà possibile avere qualche certezza in più.

