Un sondaggio rivela il forte malcontento verso la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, accusata di falso in bilancio.

Il contesto politico attuale

La situazione politica italiana è caratterizzata da un crescente malcontento nei confronti di alcuni membri del governo. Recentemente, un sondaggio condotto da Youtrend per Sky tg24 ha rivelato che una significativa porzione della popolazione è favorevole alle dimissioni della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Questo dato, che evidenzia un forte dissenso, è emerso in seguito alle accuse di falso in bilancio che pendono su di lei, legate all’inchiesta Visibilia.

Le reazioni del pubblico

Il sondaggio ha mostrato che il 71% degli intervistati si è dichiarato favorevole a un passo indietro della ministra. Solo il 17% si è opposto a questa richiesta, mentre il 12% non ha espresso un’opinione. È interessante notare che la richiesta di dimissioni proviene in gran parte dagli elettori dei partiti di opposizione, ma il malcontento sembra attraversare anche le fila di partiti che sostengono il governo.

Analisi dei dati

Secondo i dati raccolti, il 58% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 64% di quelli della Lega, il 63% di Forza Italia/Noi Moderati, e addirittura l’89%% degli elettori del Partito Democratico, si sono espressi a favore delle dimissioni della ministra. Anche il 78%% degli elettori del Movimento 5 Stelle e il 95%% di quelli di Avs hanno manifestato la stessa opinione. Questo ampio consenso contro Santanchè suggerisce una crisi di fiducia che potrebbe avere ripercussioni significative sulla stabilità del governo.

Metodologia del sondaggio

Il sondaggio è stato realizzato con metodologia Caei tra il 6 e il 7 febbraio su un campione di 804 intervistati, rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. Gli intervistati sono stati selezionati tenendo conto di quote di genere, età, titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. Il margine di errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%%. Questi dati offrono una visione chiara del sentimento popolare riguardo alla figura della ministra e alla sua attuale posizione nel governo.