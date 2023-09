Il bingo è popolare in tanti paesi e anche in Italia ha preso piede, sia online che offline. In questo articolo vedremo come il bingo possa essere visto anche come attività sociale in Italia, se ci pensi bene anche tu avrai partecipato a qualche partita di bingo che può essere considerata una sorta di attività sociale.

Il bingo come attività sociale in Italia

Il bingo in Italianon è visto solo come un gioco, ma forse maggiormente come un momento per stare insieme. A Natale in quasi tutte le case italiane infatti si gioca a bingo più che ad altri giochi. Il bingo e la tombola infatti sono dei giochi che accomunano tutti gli italiani da nord a sud più di ogni altro gioco che magari ha connotazioni più regionali e non è diffuso in tutta Italia ma solo in certe zone. E pensiamo anche alle sale bingo, delle sale dove le persone si incontrano con il solo scopo di giocare tutte insieme a bingo, godere di musica dal vivo, buffet particolari e drink speciali. Anche il bingo online se ci pensi bene però può essere ritenuta un’attività sociale, in quanto la presenza delle chat fa in modo che tutti i giocatori, ovunque si trovino, possano chattare e commentare insieme i fatti del giorno, il film in onda in prima serata, la partita oppure parlare di gusti musicali e cinematografici. Durante il periodo di lockdown i siti di bingo online hanno svolto la stessa funzione delle piazze, dei bar e delle panchine di un piccolo paese. Chi aveva voglia di incrociare lo sguardo con qualcuno, anche solo in modo virtuale, si poteva collegare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Spesso l’isolamento e il confinamento sono stati alienanti e le chat dei vari siti di bingo hanno costituito un vero e proprio aiuto per chi era da solo per la maggior parte del tempo. Oggi come qualche anno fa, le chat dei siti di bingo online svolgono ancora questa funzione sociale e sono pronte ad accoglierti 24 ore su 24. La cosa bella è che le chat sono gratuite e non è necessario acquistare o continuare a giocare per trascorrere del tempo con i propri amici virtuali oppure per conoscerne dei nuovi. Niente di più bello trovare qualcosa di totalmente gratuito sul web!

Il bingo accomuna tante fasce di età

E quando si parla di bingo, si parla anche di un gioco che mette insieme tante fasce di età: pensiamo solo che la tombola e il bingo sono dei giochi molto diffusi negli oratori, nelle case di cura, negli ospedali e in tutti quei luoghi in cui si ricerca un attimo di spensieratezza. Certo, è un gioco che non richiede strategia e quindi si rivela utile per accomunare fasce di età diverse. Il ricevere un premio, sia esso in denaro oppure un regalo di seconda mano, procura tantissima gioia in chi lo riceve a prescindere dal valore dello stesso. Un vero momento di gioia e spensieratezza, magari in un contesto di salute compromessa come quello della casa di riposo oppure di un ospedale, magari in occasione del Natale.

Il bingo è semplice e fa bene

Il bingo ha regole molto semplici e per questo si adatta a molte fasce di età: sono richieste alcune abilità ma possono definirsi delle abilità di base come ad esempio lo stare attenti ai numeri estratti, il tenere la cartella ferma per non far cadere i fagioli o le bucce di mandarino usate per segnare i numeri. Il bingo allena la mente: le capacità richieste da un giocatore di bingo costituiscono un ottimo allenamento mentale per combattere la noia e socializzare con gli altri partecipanti. Il bingo aiuta anche a stare con gli altri: una caratteristica fondamentale se si pensa al periodo che stiamo vivendo. Il bingo aiuta inoltre l’attenzione e la capacità di ascolto: i giocatori di bingo devono captare il valore del numero estratto, guardare i numeri delle loro cartelle e contrassegnare eventuali coincidenze.Un bell’esercizio soprattutto per anziani e bambini! Il bingo allena la concentrazione: il gioco del bingo, anche quando condotto in centri sociali per gli anziani o per i bambini, è comunque un gioco che si svolge a ritmo piuttosto sostenuto e che richiede molta attenzione e concentrazione da parte di chi lo gioca. Non a caso durante il gioco è obbligatorio mantenere il massimo silenzio. Questo permette sia al direttore del gioco che ai giocatori stessi di non confondersi durante l’annuncio dei numeri estratti. Il bingo aiuta il fisico e il morale: oltre ai benefici sul piano cognitivo, il bingo aiuta a mantenersi più sani sul piano fisico. L’influenza, in questo caso, è prettamente psicologica. Il bingo è da sempre un gioco di società in cui la componente redditizia è minima. Le puntate al bingo sono sempre molto ridotte e così anche le vincite. Il bingo è prima di tutto un’occasione d’incontrarsi e di divertirsi in gruppo.

Il bingo offre la possibilità di vincere

Il bingo offre la possibilità di partecipare a un’estrazione e poter vincere qualcosa. Di solito chi gioca a bingo non guarda molto l’ammontare della cifra che potrebbe vincere, però delle volte la cifra in palio influenza fortemente la decisione di partecipare all’estrazione, in particolare quando si ha davanti un jackpot molto alto, un bingo garantito molto interessante oppure se le cartelle sono scontate, magari a un prezzo molto competitivo. E così giocare a bingo, oltre che un pretesto per scatenare la propria socialità, diventa anche una bella occasione per poter vincere qualcosa e farsi un bel regalo o concedersi un piccolo lusso. Alcuni esempi? Un weekend al mare, una giornata al parco divertimenti, una cena in un ristorante a lume di candela, una spesa settimanale senza pensare al budget, un giocattolo o una console tanto desiderata, un dolce elaborato, un cappotto firmato, una borsa di uno stilista famoso, una bella cena a casa con tanti amici, una bella festa per festeggiare l’anniversario o il compleanno…tu hai un desiderio particolare?