Il cantante mascherato, Pastore Maremmano eliminato: è Riccardo Fogli

All'inizio della puntata del cantante mascherato dell'11 marzo Pastore Maremmano ha perso lo spareggio: è Riccardo Fogli.

All’inizio della puntata de “Il cantante mascherato” abbiamo avuto un piccolo colpo di scena. Pastore Maremmano ha perso allo spareggio contro Drago. La decisione sulla sua identità è stata unanime con i giudici che hanno scommesso su Riccardo Fogli e così è stato.

Sotto la maschera c’era proprio l’ex dei Pooh.

Il Cantante Mascherato, Pastore Maremmano si mostra

Se guardiamo indietro Pastore Maremmano aveva lasciato tracce di Fogli in diversi modi a cominciare dal Medley portato allo spareggio e composto da “Regina di Cuori” dei Litfiba e appunto “Storie di tutti giorni”, brano con il quale Fogli vinse il Festival di Sanremo del 1982. Va ricordato che anche nella puntata precedente anche Edoardo Vianello aveva scelto una strada simile portando due brani di Pupo e due dello stesso Vianello.

Sui social “fioccano” i meme

Nel frattempo scorrendo tra i vari tweet si nota come sono moltissimi gli utenti che hanno ironizzato su Riccardo Fogli comparandolo a Doc del film “Ritorno al Futuro” interpretato dal grande Christopher Lloyd.

In effetti, a ben vedere, le somiglianze sono davvero impressionanti. “Alla fine non era Riccardo Fogli allora” ; “Riccardo Fogli una volta smascherato” e ancora “Riccardo Fogli = Doc Emmett. Change my mind” sono solo alcuni dei Tweet.