Il cantante mascherato, Pinguino vince lo spareggio, ma si ritira: ecco chi è

Nella prima parte del cantante mascherato del 4 marzo abbiamo assistito ad un colpo di scena inaspettato. Il Pinguino si è ritirato.

La prima parte della puntata de “Il cantante mascherato” di venerdì 4 marzo ha regalato un piccolo colpo di scena. Durante lo spareggio tra Drago e Pinguino, quest’ultimo pur vincendo, ha scelto di ritirarsi.

Proprio la vittoria ottenuta nel corso della sfida ha fatto sì che l’uscita di scena riguardasse unicamente il personaggio nascosto e non la maschera che tornerà ad esibirsi nella quarta puntata.

Alla fine, dopo tanta attesa, il pinguino si svelato al pubblico: era Edoardo Vianello.

Il cantante mascherato: chi c’era dietro la maschera del pinguino

Pinguino/Edoardo Vianello era salito sul palco cantando una serie di Medley composto da due canzoni di Pupo e due dello stesso cantante che, sulla carta, avrebbero potuto confondere le idee ai giudici.

In effetti così è stato o almeno in parte. Francesco Facchinetti, in particòlare, aveva ipotizzato che dietro alla maschera ci potesse essere Cristiano Malgioglio.

Flavio Insinna aveva prestato molta attenzione alle movenze arrivando infine a dedurre che la vera identità di Pinguino potesse essere quella di Giusy Ferreri. Infine sia Arisa che Caterina Balivo avevano azzeccato l’identità della maschera.

Vianello: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato”

Vianello dopo essersi tolto la maschera ha colto l’occasione per ringraziare quanti coloro lo hanno votato: “È stato davvero pesante […] ero due centimetri di meno, ora vado a fare stretching”.