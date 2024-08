Il capitano ha il cancro: i calciatori del Kalmar Aik Fk si rasano a zero

Il capitano ha il cancro: i calciatori del Kalmar Aik Fk si rasano a zero

Il capitano della squadra di calcio Kalmar Aik Fk ha il cancro e i compagni hanno deciso di radersi a zero in segno di solidarietà.

Commovente il gesto dei calciatori del club svedese di quinta divisione, Kalmar Aik Fk, che si sono rasati a zero per solidarietà nei confronti del capitano malato di tumore.

I calciatori del Kalmar Aik Fk si sono rasati a zero

Markus Herman è il capitano del Kalmar Aik Fk, club calcistico svedese di quinta divisione. Si parla molto di lui perché i compagni di squadra hanno fatto un bellissimo gesto solidale nei suoi confronti.

L’uomo ha scoperto da poco di essere malato di tumore e sta seguendo dei cicli di chemioterapia, così i giocatori hanno deciso di radersi la testa a zero, uno di loro addirittura si è anche tatuato le sue iniziali.

Herman ha scoperto la sorpresa entrando in spogliatoio ed è rimasto senza parole. La vicinanza dei suoi compagni gli è arrivata dritta al cuore e si è commosso venendo poi travolto da un grande abbraccio collettivo.

Il video virale sui social

Il momento è stato ripreso in un video che in pochissimo tempo è diventato virale sui social.

Un gesto di vicinanza emozionante: nel video si vede Markus Herman entrare nello spogliatoio e guardare incredulo tutti i suoi compagni per poi portarsi una mano sul volto ed esclamare alcune parole.

Poi però la voce viene rotta dall’emozione incontenibile. Il capitano è scoppiato in lacrime, notando subito il cambio di look dei giocatori e successivamente anche quello dei membri dello staff, che hanno fatto lo stesso gesto di solidarietà e sostegno in questo momento difficile.