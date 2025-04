Il cardinale Becciu si prepara al Conclave

Il cardinale Angelo Becciu ha recentemente rilasciato dichiarazioni significative riguardo al suo futuro all’interno della Chiesa cattolica, in particolare in vista del prossimo Conclave. In un’intervista a Reuters, Becciu ha affermato di ritenere di dover essere ammesso al Conclave, nonostante le controversie che hanno segnato il suo percorso ecclesiastico dal 2020, anno in cui Papa Francesco gli ha revocato alcuni diritti legati al cardinalato.

Becciu ha sottolineato che non c’è stata “alcuna esplicita volontà” di escluderlo e che non gli è mai stato chiesto di rinunciare formalmente al suo privilegio.

Le parole del Papa e le attese del cardinale

Il cardinale ha rivelato di aver incontrato Papa Francesco a gennaio, prima del ricovero del Pontefice, e ha citato le parole del Papa: “Penso di aver trovato una soluzione”. Queste affermazioni hanno suscitato interesse e speculazioni riguardo a un possibile cambiamento nella sua situazione. Becciu ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali istruzioni scritte da parte del Papa riguardo al suo status, lasciando quindi aperta la questione su quale sarà il suo destino durante il Conclave.

Il saluto a Papa Francesco e l’afflusso dei fedeli

Intanto, la Basilica di San Pietro ha visto un’affluenza straordinaria di fedeli desiderosi di rendere omaggio a Papa Francesco. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile fino all’apertura della Basilica alle 7.00 di oggi, oltre 128.000 persone si sono recate per dare l’ultimo saluto al Pontefice. La Basilica è rimasta aperta fino a notte fonda, accogliendo migliaia di persone in coda. Oggi, dopo la chiusura della bara del Papa, si svolgeranno i funerali solenni in Piazza San Pietro, seguiti dalla traslazione del feretro fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

In un contesto di grande partecipazione e commozione, il cardinale Becciu si prepara a un momento cruciale per la Chiesa, mentre il mondo attende di vedere come si evolverà la situazione all’interno del Conclave e quale sarà il futuro del cardinale stesso.