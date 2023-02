Carnevale nel reparto neonatale del Niguarda: le foto

Il Carnevale è giunto nel reparto neonatale dell'Ospedale Niguarda di Milano, fra vestiti in maglia, costumi da supereroi e altre maschere.

Inoltre, infermieri e medici indossano altre maschere, contribuendo a creare un’atmosfera festosa. In questo modo, l’allegria del Carnevale invade il reparto neonatale del Niguarda e tutti, per qualche ora, diventano dei supereroi.

Carnevale nel reparto neonatale del Niguarda

I piccoli diventano grandi supereroi

Batman, Capitan America, Superman e Wonder Woman sono i veri volti di questi neonati prematuri che sono stati curati e coccolati dall’equipe del reparto neonatale, guidata dal primario Stefano Martinelli.

Il reparto neonatale è una struttura aperta ai genitori dei piccoli pazienti e presenta pareti e arredamenti che sono vere e proprie opere d’arte. Secondo Martinelli, infatti, la sua idea di arteterapia consiste nel fatto che essere curati bene in un bel posto sia meglio che essere curati bene in un luogo brutto. Questo può fornire conforto e rassicurazione a coloro che stanno male o sono preoccupati, come i genitori dei neonati.

Alcuni neonati sono stati vestiti come tartarughe, mentre altri sono avvolti in coperte con scritte come “Sogni d’oro” o indossano una stola che recita “Pensati supereroe“, simile a quella che Chiara Ferragni ha indossato sul palco di Sanremo.

Altri supereroi

L’atmosfera gioiosa del Carnevale ha coinvolto anche infermieri e medici del reparto neonatale dell’ospedale, i quali hanno indossato maschere colorate e decorate con il pizzo. Le foto dei sanitari in maschera sono state rese pubbliche dall’ospedale, mostrando un clima di festa e divertimento nel reparto che accoglie i piccoli supereroi.

La giornata è stata trascorsa in allegria, con i genitori dei neonati che hanno potuto ammirare le tutine fatte a maglia e le maschere dei medici e delle infermiere. Grazie a questo evento, il reparto neonatale dell’ospedale Niguarda è diventato un luogo ancora più accogliente e piacevole per i neonati e le loro famiglie durante questo periodo di difficoltà.