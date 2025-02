Il contesto del caso Almasri

Il caso di Abu Omar Almasri ha riacceso un acceso dibattito politico in Italia, con le recenti dichiarazioni dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, che hanno suscitato reazioni forti da parte dell’opposizione. Almasri, accusato di torture, è stato al centro di una controversia che ha messo in luce le fragilità delle politiche migratorie italiane e le responsabilità del governo. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha denunciato una “scelta politica” da parte dell’esecutivo, accusando i ministri di nascondersi dietro a cavilli giuridici.

Le accuse di Elly Schlein

Durante il suo intervento alla Camera, Schlein ha sottolineato che Nordio ha parlato “non da ministro ma da avvocato difensore di un torturatore”, evidenziando come la sua inerzia abbia portato alla scarcerazione di Almasri. Secondo la Schlein, il ministro della Giustizia avrebbe dovuto trasmettere gli atti della Corte Penale Internazionale senza alcuna valutazione discrezionale, un punto che ha sollevato interrogativi sulla sua interpretazione della legge. La leader del PD ha anche criticato l’assenza della premier Giorgia Meloni, definendo la sua mancanza un “atto di viltà istituzionale”.

Le reazioni del Movimento 5 Stelle

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha rincarato la dose, accusando Meloni di scappare dal Parlamento e dai cittadini. Ha descritto l’assenza della premier come un atto di viltà, sottolineando che la sua mancanza di presenza in Aula è inaccettabile. Conte ha anche criticato Nordio, affermando che il ministro ha parlato da “giudice assolutore” piuttosto che da avvocato difensore, esprimendo indignazione per la gestione del caso Almasri e per le politiche migratorie del governo.

Le parole di Nicola Fratoianni

Il deputato di Avs e segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha portato in Aula una foto di una bambina, chiedendo a Nordio di rispondere riguardo alle torture inflitte a lei da Almasri. Fratoianni ha messo in evidenza la responsabilità del ministro nel non aver fatto il suo dovere, permettendo che un criminale fosse liberato e poi riaccompagnato a casa. Le sue parole hanno sottolineato l’urgenza di affrontare le questioni legate ai diritti umani e alla giustizia, richiamando l’attenzione su un tema che non può essere ignorato.