Scenario cambiato e prospettive di successo ridotte drasticamente: il centrosinistra adesso è sotto il 30% e il duo Calenda-Renzi può superare il 10

Il centrosinistra sotto il 30% e il duo Calenda-Renzi può superare il 10%, chi lo dice? I primi sondaggi che a macchia di leopardo (o di giaguaro o tigre, a questo punto) stanno facendo rilevazioni dopo il “terremoto” di coalizione e sono sondaggi che disegnano uno scenario inedito che non premia il Pd.

Il dato è che la “decisione sofferta” di Carlo Calenda di disdire l’accordo con Enrico Letta cambia lo scenario dei sondaggi per le elezioni politiche.

Il centrosinistra adesso è sotto il 30%

Ad esempio Antonio Noto di Noto sondaggi al Corriere della Sera ha detto: “Una compagine con dentro Pd, + Europa, Verdi e Sinistra italiana può ambire al 26% e sarebbe assai lontana dal centrodestra. Difficile la rimonta sul centrodestra con Calenda, figurarsi senza Azione”.

E non è finita. Lorenzo Pregliasco di You Trend mette le mani avanti: “Intanto non sappiamo come finirà perché a oggi è tutto più che surreale. Detto questo, si tratta di uno strappo subito dal Pd che segue lo strappo del M5S”. E quindi “il Nazareno si ritrova con una mini coalizione Pd-Più Europa-Sinistra e Verdi. Non solo l’alleanza è eterogenea, per le note differenze programmatiche, ma ha anche un perimetro ristretto”.

Carlo Buttaroni di Tecné analizza la matrice del team guidato da Letta: “A questo punto la nuova coalizione di centrosinistra assume un perimetro di tipo socialista, su cui si può riconoscere tutto l’elettorato di centrosinistra”.

Quanti elettori hanno già il voto in tasca

Poi “un dato dovrebbe far riflettere: a oggi solo il 31,8% dell’elettorato sa chi votare. Un elettore su tre è orientato, il resto è un mare aperto.

Segno che è tutto in evoluzione”. E una simulazione di BiDimedia citata dall’Ansa spiega che correndo da solo il Pd si aggiudicherebbe 13 collegi tra Camera e Senato. La coalizione intera, cioè con Azione di Calenda, ne avrebbe strappati potenzialmente 53.