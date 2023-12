Filippo Turetta lascia il reparto psichiatria e l’isolamento nel giorno del suo compleanno, ma per lui non c’è stata alcuna agevolazione. Il 22enne, detenuto nel carcere di Verona, è ora in Infermeria insieme ad un’altra ventina di detenuti.

Filippo Turetta, compleanno e fine isolamento: la vita in carcere

La scelta del giorno è stata casuale, ma è dipesa dagli esiti degli esami che sono stati fatti al ragazzo: Filippo Turetta può lasciare l’isolamento perché il rischio che possa compiere gesti di autolesionismo è diminuito. Per il neo 22enne, dunque, non c’è più la necessità di essere guardato a vista e potrà stare ora in compagnia di altri detenuti, guardare la tv, leggere libri e giornali o giocare alla PlayStation. Nessun trattamento di riguardo, ovviamente, solo un primo approccio alla vita in carcere della maggioranza dei detenuti.

Filippo Turetta, compleanno e fine isolamento: la lettera dei detenuti

‘Il Messagero’ ha riportato la notizia secondo cui alcuni detenuti del carcere Montorio Veronese avrebbero scritto una lettera in cui spiegavano alle autorità che non avrebbero accettato agevolazioni nei confronti di Turetta. Il ragazzo viene descritto come schivo e solitario: “Fatica a sostenere lo sguardo e si vergogna molto“.