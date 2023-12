Una famiglia di cinque persone distrutta da un incendio. La tragedia è avvenuta nelle scorse ore a Campobasso, dove una casa ha preso fuoco forse a causa di un cortocircuito. Un bimbo di 9 anni ha perso la vita, mentre suo fratello, la sorellina e la madre sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Il papà è in stato di choc.

Incendio nell’abitazione: morto bimbo di 9 anni

L’incendio è scoppiato, per cause ancora da verificare, nella notte fra il 17 e il 18 dicembre in un’abitazione sita in contrada Colle Calcare, a Campobasso. Le fiamme hanno avvolto la casa in pochi attimi e non hanno dato scampo ad un bimbo di 9 anni, morto nel drammatico incendio per asfissia mentre stava dormendo nel suo letto. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto il prima possibile e sono riusciti a domare il rogo, ma ormai per il bambino non c’era più nulla da fare. Secondo quanto si apprende, all’origine dell’incendio potrebbe esserci stato un improvviso cortocircuito. Feriti dalle fiamme anche il fratello adolescente del bambino, la sorellina più piccola e la madre dei tre ragazzi: il papà è illeso, ma è in stato di choc per l’accaduto.

Incendio nell’abitazione: il tentativo di salvataggio

Una volta accortosi di quanto stava succedendo, il padre ha portato fuori dalla casa i suoi figli, ancora prima che i soccorsi arrivassero sul luogo dell’incendio. Per il bimbo di 9 anni, però, nessun tentativo di rianimazione è andato a buon fine. La casa è stata posta sotto sequestro, mentre i carabinieri stanno cercando di far luce su quanto accaduto.