Un Conclave con 135 elettori

Attualmente, il numero dei cardinali con diritto di voto che parteciperanno al prossimo Conclave è di 135, un dato che supera la soglia massima di 120 stabilita dalla costituzione apostolica Romano Pontifici Eligendo. Questa situazione è il risultato di una serie di deroghe attuate dai pontefici, inclusi Giovanni Paolo II e Papa Francesco, che ha recentemente creato 20 nuovi cardinali, ampliando ulteriormente il numero degli elettori.

La figura del cardinale spagnolo Carlos Osoro Sierra, che compirà 80 anni a maggio, rappresenta l’unico elemento di incertezza in questo scenario.

Un Sacro Collegio diversificato

Le nomine di Papa Francesco hanno portato a una composizione del Sacro Collegio sempre meno eurocentrica. Con 107 cardinali elettori nominati da Bergoglio, la maggioranza degli elettori proviene da diverse parti del mondo, inclusi 59 dall’Europa e 37 dalle Americhe. Questa diversificazione è fondamentale per comprendere le dinamiche future della Chiesa, che si sta allontanando da una visione monolitica e sta abbracciando una pluralità di voci e prospettive. I cardinali africani, ad esempio, portano con sé visioni che possono differire notevolmente da quelle europee, specialmente su temi etici e sociali.

Le sfide del futuro

Il Conclave non sarà solo un momento di elezione, ma anche un’opportunità per affrontare le sfide globali che la Chiesa si trova ad affrontare. Le questioni legate ai conflitti armati, alle disuguaglianze sociali e alla crisi ambientale saranno al centro delle discussioni. La Chiesa, sotto la guida di un nuovo Papa, dovrà navigare in un contesto politico in rapida evoluzione, cercando di rispondere alle esigenze di una società in cambiamento. La presenza di 34 rappresentanti degli ordini religiosi nel Conclave, tra cui i Gesuiti, l’ordine di Bergoglio, evidenzia ulteriormente la varietà di esperienze e visioni che influenzeranno le decisioni future.