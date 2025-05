Preparativi per il conclave

Il Vaticano è in fermento mentre i cardinali si preparano per il conclave che avrà inizio il 7 maggio. Le congregazioni generali, che fungono da pre-conclave, sono caratterizzate da un clima di confronto serrato, ma anche di speranza per un’unità che possa guidare la Chiesa verso il futuro.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, di Gerusalemme, ha descritto l’atmosfera come “buona”, mentre il cardinale Fernando Filoni ha espresso fiducia nel fatto che il collegio sarà in grado di esprimere una decisione unitaria, anche riguardo al nome del nuovo Papa.

Le polemiche e le fake news

Nonostante l’ottimismo, il clima è stato scosso da notizie infondate riguardanti la salute del cardinale Pietro Parolin, smentite dal portavoce Matteo Bruni. Le voci di un malore hanno sollevato interrogativi e polemiche, con il cardinale Philippe Barbarin che ha messo in discussione la statura di Parolin. Questo episodio ha evidenziato come le fake news possano influenzare il dibattito interno alla Chiesa, creando tensioni in un momento cruciale.

Il futuro della Chiesa

Durante le congregazioni, i cardinali hanno affrontato temi delicati, come gli scandali legati agli abusi sessuali e le sfide finanziarie che la Chiesa deve affrontare. La necessità di un rinnovamento è stata sottolineata, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente i giovani e di promuovere una missione più attiva. Papa Francesco, in un’intervista del 2021, aveva già avvertito che “la Chiesa non è quella con i soldi nelle banche”, un messaggio che risuona forte in questo periodo di transizione.

Il mistero dei cardinali assenti

Un altro aspetto che tiene banco è l’assenza di alcuni cardinali elettori, con quattro di loro che non sono ancora arrivati a Roma. Tuttavia, il numero di cardinali pronti a entrare in Sistina rimane a 133, con solo due assenze per motivi di salute. Le recenti correzioni delle date di nascita di alcuni cardinali hanno sollevato interrogativi, ma il direttore della sala stampa ha chiarito che non tutti i Paesi hanno la stessa qualità negli uffici anagrafici.

Il comignolo della Sistina

Il momento culminante del conclave sarà segnato dal comignolo della Cappella Sistina, che comunicherà al mondo l’esito delle votazioni. I preparativi sono in corso, con i vigili del fuoco che hanno montato il comignolo e gli addetti ai lavori che stanno sistemando gli spazi. La fumata, bianca o nera, sarà accompagnata dal suono delle campane, un modo per rendere inequivocabile il messaggio dell’elezione di un nuovo Papa. Le votazioni inizieranno la sera del 7 maggio, con un’attesa carica di emozioni e speranze per il futuro della Chiesa.