Il Covid causa problemi di concentrazione, ragionamento e soluzione dei problemi: lo studio britannico

Il Covid causa problemi di concentrazione, ragionamento e risoluzione dei problemi: lo studio su 81.337 persone, 13mila delle quali si erano ammalate

Uno studio britannico pare non lasciare adito a dubbi: il Covid causa problemi di concentrazione e chi lo ha avuto ha difficoltà maggiori ed improvvise di ragionamento e risoluzione dei problemi. Insomma, a fare la tara alle categorie il Covid rende meno intelligenti e provoca una serie di danni che finora si credeva fossero di esclusivo appannaggio della sua versione “Long”, con la famigerata “nebbia cognitiva”.

La riprova? Chi è stato contagiato con il virus ha ottenuto punteggi più bassi nei test di intelligenza, quelli che misurano il QI, anche se non ci sono informazioni sul fatto che questa “diminutio” sia in rapporto a precedenti test QI, cioè abbia un raffronto.

Covid causa problemi di concentrazione, lo dice il Great British Intelligence Test

Ad ogni modo la ricerca è serissima, viene dal Regno Unito ed è parte integrante del Great British Intelligence Test.

Di cosa si tratta? Di uno studio che ha coinvolto 81.337 persone tra gennaio e dicembre del 2020. E di Di queste 81mila persone 13mila avevano contratto il coronavirus. I media ci informano che lo studio in questione ha coinvolto ricercatori dell’Imperial College di Londra, del Kings College e delle Università di Cambridge, Southampton e Chicago.

Report pubblicato sul Lancet: covid causa problemi di concentrazione, specie negli intubati

Attenzione, a suggello della sua validità scientifica lo studio è stato pubblicato su The Lancet, probabilmente la più grande rivista medico scientifica del pianeta. E fra le 13mila persone che erano state sottoposte a test si era riscontrata presenza ed incidenza oggettiva di alcune che avevano riscontrato un calo maggiore nel punteggio dei test di intelligenza. Chi erano? Quelle che non solo avevano avuto il covid, ma che avevano sviluppato la forma grave e il decorso severo della malattia, che erano state intubate.

Quelle persone avevano avuto risultati con sette punti in meno rispetto agli altri.

Covid come il Long Covid: si cerca la causa dei problemi di concentrazione

E a quel punto i ricercatori hanno scoperto un dato: le persone che avevano contratto il Covid avevano performance inferiori su ragionamento, la pianificazione e la risoluzione dei problemi. E il termine di raffronto erano coloro che che non avevano contratto il virus. Un brano dello studio in questione riportato sul Messaggero sostiene che “questi risultati concordano con i risultati degli studi sul Long Covid in cui sono comuni la ‘nebbia cognitiva’ problemi di concentrazione e difficoltà a trovare le parole corrette”. Ma perché chi ha contratto il covid vede la sua intelligenza ridursi?

Perché covid causa problemi di concentrazione: fattori molteplici

Dice il report: “Riteniamo che ci siano probabilmente più fattori che contribuiscono. Ad esempio, studi precedenti su pazienti ospedalizzati con malattie respiratorie non solo dimostrano deficit cognitivi oggettivi e soggettivi, ma suggeriscono che questi rimangano in alcuni per 5 anni”. E La causa dei deficit cognitivi potrebbero risiedere anche nei cosiddetti sintomi residui, come febbre alta o problemi respiratori, osservati nel 4,8% dei partecipanti.