Il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto alle ore 20 di questa sera, 5 marzo, un importante discorso ai suoi cittadini francesi sulla situazione internazionale. “Offriremo scudo nucleare ad alleati europei”, ha detto Macron.

Il presidente francese Emmanuel Macron alla nazione: “Offriremo scudo nucleare ad alleati europei”

Emmanuel Macron ha tenuto un discorso alla nazione, in diretta tv, sulla situazione attuale internazionale. “La nostra generazione non godrà più del dividendo della pace”, sono le dichiarazioni di Macron che non esclude il dispiegamento, “forse”, di truppe europee in Ucraina né l’estensione della dissuasione nucleare francese all’intera Unione Europea.

Sulla Russia, dichiara Macron: “Chi può credere oggi che la Russia si fermerà all’Ucraina? La Russia è diventata, nel momento in cui vi parlo, e per gli anni a venire, una minaccia per la Francia e per l’Europa”. Per questo “occorre far fronte a questo mondo di pericoli: restare spettatori sarebbe una follia”.

Scudo nucleare agli alleati europei

Macron vuole anche mettere a disposizione degli “alleati europei” la forza di dissuasione nucleare francese. Il presidente tiene conto delle perplessità della destra radicale del Rassemblement national: “Qualunque cosa accada – ha detto – la decisione è sempre stata e resterà nelle mani del Presidente della Repubblica, Capo delle Forze Armate”.

Macron ha però deciso di “avviare il dibattito strategico sulla protezione dei nostri alleati del continente europeo attraverso la nostra forza di deterrenza. Dobbiamo prendere in mano il nostro destino – ha aggiunto – e diventare più indipendenti: per farlo, dobbiamo agire sia sul piano militare sia su quello economico: l’indipendenza economica, tecnologica, industriale e finanziaria è una necessità”.

L’Europa

L’Europa possiede la potenza e il talento “per rivaleggiare con gli Stati Uniti o la Russia”, ha detto Emmanuel Macron stasera in diretta tv ai francesi. “La patria – ha aggiunto – ha bisogno di voi e del vostro impegno. Le decisioni politiche, le attrezzature militari, i bilanci, sono una cosa. Ma non potranno mai sostituire la forza d’animo”.

I dazi

Secondo Macron, i dazi imposti dagli Stati Uniti sono definiti “incomprensibili”, ma spera di convincere Donald Trump a rinunciarvi. “Spero – ha detto il capo dell’Eliseo – di convincere e dissuadere il presidente degli Stati Uniti”.

“Voglio credere che gli Stati Uniti resteranno al nostro fianco – ha detto il presidente in merito alla pace in Ucraina – ma dobbiamo essere pronti se questo non dovesse accadere”. A tal fine Macron terrà una riunione la prossima settimana dei capi di stato maggiore dei Paesi desiderosi di collaborare e garantire la pace futura in Ucraina.