Dalla gioia di aver dato la vita all’orrore di scoprire cosa le era costato: dagli Usa arriva il dramma di una donna che ha avuto mani e piedi amputati dopo il parto cesareo con cui ha dato alla luce la sua creatura. I media spiegano che la 29enne Krystina Pacheco è stata attaccata da una devastante infezione che ha dovuto costringere i medici a reciderle gli arti. Tutto è accaduto a Pleasanton, Texas.

Da quanto si apprende la neonata è venuta alla luce dopo un parto cesareo che sembrava “non aver dato alcun problema”.

Mani e piedi amputati dopo il parto

I guai seri sono cominciati per Krystina dopo le dimissioni dall’ospedale. A quel punto la giovane madre avrebbe iniziato ad avvertire alcuni sintomi molto simili all’influenza. Aveva febbre alta e brividi ma non aveva intuito che c’era qualcosa a che fare con la nascita della sua secondogenita Amelia. I sintomi erano peggiorati in maniera severa e alla fine il responso, dopo un secondo ricovero, era statto tremendo: la donna era in preda di uno chock settico che secondo il National Institutes of Health “senza un trattamento rapido, può portare a danni ai tessuti, insufficienza d’organo e persino alla morte”.

La terribile notizia in ospedale

In ospedale perciò la giovane madre ha saputo che se voleva vivere doveva rassegnarsi a farlo senza mani e piedi “a causa dei danni riportati durante la terapia intensiva”. Ha detto la donna ad Abc: “Ricordo solo che non riuscivo più a respirare e non riuscivo più a vedere e ho iniziato lentamente a svenire”.