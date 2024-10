Chiara Tramontano ha annunciato sui social la nascita della figlia del fratello Mario. Il nome della bimba è Giulia Tramontano, in ricordo della zia uccisa con 37 coltellate nel maggio del 2023.

“Benvenuta piccola Giulia. Porti nel nome un legame d’amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te”, con queste parole la zia Chiara ha annunciato l’arrivo della bimba in famiglia.