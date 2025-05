Il delitto di Chiara Poggi: un caso che non si chiude

Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, ha segnato profondamente la cronaca nera italiana. Chiara Poggi, giovane vittima, ha visto il suo fidanzato, Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, a distanza di quasi due decenni, il caso ha riacceso l’interesse pubblico e mediatico, con la riapertura delle indagini che ha portato alla luce nuovi sospetti e indizi.

La figura di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, è tornata prepotentemente alla ribalta, alimentando dubbi e interrogativi su chi possa realmente essere l’assassino.

Nuove prove e sospetti

Recentemente, un’impronta compatibile con quella di Sempio è stata trovata sul muro delle scale che conducono alla taverna della villetta di via Pascoli, luogo del delitto. Questo ritrovamento ha riaperto il dibattito su chi possa essere il vero colpevole. Non solo Alberto Stasi e Andrea Sempio, ma anche altre figure, come le cugine gemelle di Chiara, Stefania e Paola Cappa, sono state menzionate nel contesto di questa indagine. Sebbene non siano attualmente indagate, il loro coinvolgimento nel caso ha suscitato ulteriore curiosità e speculazioni.

Ipotesi alternative e misteri irrisolti

Le indagini hanno anche sollevato l’ipotesi che l’omicida possa essere una donna, un’idea supportata da testimonianze e indizi raccolti all’epoca del delitto. La presenza di una bicicletta nera da donna, vista nei pressi della villa, ha alimentato ulteriormente questa teoria. Inoltre, l’arma del delitto, mai ritrovata, potrebbe essere un martello, come suggerito da alcuni elementi emersi durante le indagini. La mancanza di risposte definitive ha reso il caso di Garlasco uno dei più complessi e affascinanti della cronaca italiana, con domande che rimangono senza risposta a distanza di anni.