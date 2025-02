Il significato del Giorno del Ricordo

Il Giorno del Ricordo, celebrato ogni anno il 10 febbraio, rappresenta un momento fondamentale per riflettere sulle atrocità commesse durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale e nel dopoguerra, in particolare riguardo alle vittime delle foibe. Questa giornata non è solo un’occasione per commemorare, ma anche un’opportunità per educare le nuove generazioni sulla storia e sull’importanza di non dimenticare. Le foibe, cavità naturali utilizzate per occultare i corpi delle vittime, simboleggiano una delle pagine più buie della nostra storia, caratterizzata da violenze e ingiustizie.

Le parole del presidente Mattarella

Durante la celebrazione al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria delle vittime. Le sue parole hanno risuonato forti e chiare: “Nessuna squallida provocazione può ridurne il ricordo”. Questo richiamo è particolarmente significativo in un momento in cui si registrano atti di vandalismo contro i simboli delle foibe. Mattarella ha evidenziato come la memoria di quel periodo, contrassegnato da uccisioni, torture e sparizioni, debba essere onorata e non dimenticata. La sua dichiarazione invita a riflettere su come la storia possa essere manipolata e sull’importanza di una narrazione veritiera.

La necessità di una memoria condivisa

Preservare la memoria delle vittime delle foibe è essenziale non solo per rendere omaggio a chi ha sofferto, ma anche per costruire una società più consapevole e giusta. La storia non deve essere un campo di battaglia per ideologie contrastanti, ma un patrimonio comune da cui trarre insegnamenti. È fondamentale che le istituzioni, le scuole e la società civile collaborino per garantire che le atrocità del passato non vengano dimenticate. Solo attraverso una memoria condivisa possiamo sperare di evitare che simili eventi si ripetano in futuro. La celebrazione del Giorno del Ricordo deve quindi essere vista come un invito a riflettere, a discutere e a educare, affinché il ricordo delle vittime delle foibe diventi parte integrante della nostra identità collettiva.