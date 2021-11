Il leader dei no vax veneti Lorenzo Damiano ricoverato in terapia subintensiva: aveva corso per la poltrona di primo cittadino a Conegliano

È di queste ore la notizia, non confermata ma rilanciata da molti media, per cui il leader dei no vax veneti Lorenzo Damiano sarebbe ricoverato in terapia subintensiva. Lorenzo Damiano è figura di spicco nella galassia No Vax del Veneto: leader del movimento “Norimberga 2” contro la “dittatura sanitaria” aveva corso per la poltrona di sindaco di Conegliano con quel simbolo.

Lorenzo Damiano in terapia subintensiva: di ritorno da Medjugorje ha contratto il covid

Damiano sarebbe stato ricoverato con i sintomi severi del Covid presso l’ospedale di Vittorio Veneto. Secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso ultimamente Damiano si era recato in pellegrinaggio a Medjugorje, poi come tanti altri, al ritorno dal santuario era risultato positivo al Coronavirus.

Chi è e come la pensa Lorenzo Damiano, il no vax finito in terapia subintensiva

Lorenzo Damiano era stato sempre fra i più duri oppositori del territorio di riferimento alla campagna vaccinale, tanto da far entrare quella lotta anche nel suo programma elettorale.

Aveva detto, tra le altre cose: “Proporremo di abbattere i controlli sui Green Pass, istituiremo un fondo per aiutare economicamente soprattutto coloro che sono stati duramente colpiti dalle restrizioni del Covid”.

Voleva uno sportello per segnalare i vaccini: adesso Lorenzo Damiano è in terapia subintensiva

In più, a suo tempo fu fautore di “uno sportello informativo per capire e conoscere i vaccini anti Covid-19, dando la possibilità di segnalare eventuali reazioni avverse e di scegliere, liberamente e senza discriminazioni, di vaccinarsi”.