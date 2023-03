Il malore improvviso e la corsa in ospedale, Elisabeth Stima muore a 24 anni: ipotesi meningite

Una studentessa universitaria di 24 anni, Elisabeth Sophie Stima, è morta a Torino. La ragazza, dopo aver accusato un malore, si è recata in ospedale, ma dopo meno di 24 ore è deceduta. Il sospetto è che si sia trattato di un caso di meningite fulminante.

È una notizia che lascia tutti senza parole quella della prematura scomparsa di una giovane studentessa di 24 anni, Elisabeth Sophie Stima, originaria di Santa Teresa Riva (Messina).

La 24enne si era trasferita a Torino da alcuni mesi per frequentare l’Università e conseguire la laurea specialistica.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni trapelate in merito a questa drammatica vicenda, Elisabeth Sophie Stima sarebbe stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava a casa con la coinquilina.

Dopo aver accusato un forte mal di testa, la giovane è stata prontamente trasportata in ospedale, ma le sue condizioni di salute si sono aggravate nel giro di pochissimo tempo ed Elisabeth è morta a distanza di meno di 24 ore da quando ha accusato il malore.

Il sospetto dei medici è che la giovane possa essere stata colpita da una meningite fulminante.

In seguito alla diffusione della notizia della prematura scomparsa della giovane Elisabeth Sophie Stima, il Sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, ha condiviso su Facebook un post dedicato alla famiglia della studentessa 24enne, ecco cos’ha dichiarato:

“UNA TRAGICA NOTIZIA PER LA NOSTRA COMUNITÀ.

La notizia della scomparsa della giovane Elisabeth Stima ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Siamo vicini alla famiglia, conosciuta e apprezzata nella comunità per la grande umiltà e discrezione, in questo momento di sconforto in cui purtroppo nessuno di noi può fare nulla per alleviare un dolore immenso.

A nome mio e di tutta la comunità non possiamo che esprimere il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di questa giovane vita.

In attesa del rientro della salma, sarà proclamato il lutto cittadino nella giornata delle esequie”.