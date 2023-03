Benevento, ipotesi di una meningite fulminante per Costanzo, morto a 16 anni

Sotto shock il paese in cui abitava il ragazzo. Il personale dell'ospedale sottoposto a profilassi antibiotica.

Non sono ancora state accertate le cause della morte di Costanzo Mascia, un ragazzo di 16 anni di Colle Sannita, in provincia di Benevento, deceduto improvvisamente sconvolgendo l’intera comunità, oltre alla famiglia e agli amici. Secondo i media locali e l’agenzia Ansa, tra le ipotesi più probabili c’è una meningite fulminante.

La meningite è un’infiammazione acuta delle meningi, le membrane che rivestono cervello e midollo spinale. La patologia ha generalmente un’origine infettiva e può essere provocata da virus, batteri o funghi.

Invito ai contatti stretti per sottoporsi alla profilassi antibiotica

Il sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto, nonostante non sia ancora stata confermata l’ipotesi di meningite, ha emesso un’ordinanza che invita i contatti stretti del ragazzo a sottoporsi alla necessaria profilassi antibiotica presso il proprio medico curante.

Sottoposto alla profilassi contro la meningite il personale dell’ospedale di Benevento

Anche la Asl di Benevento ha predisposto la profilassi antibiotica per i medici e il personale sanitario dell’ospedale San Pio di Benevento, dove Costanzo Mascia era stato ricoverato a causa di una febbre altissima, che lo ha poi portato alla morte nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2023.

