17enne muore dopo aver accusato mal di testa e febbre alta: sospetta meningite

Liberato Passoforte aveva solo 17 anni.

Dopo aver accusato sintomi quali mal di testa e febbre alta è morto nel giro di poche ore. I medici sospettano che l’adolescente sia stato colpito da una forma di meningite pneumococcica. Conferme, tuttavia, dovrebbero arrivare in seguito agli esami disposti dall’Asl. Liberato abitava a Sulmona (L’Aquila). L’intera comunità è in lutto per la prematura dipartita del giovanissimo. Il 17enne si era sentito male lo scorso 8 gennaio.

Alcune ore dopo il padre e la madre del ragazzo, preoccupati per le sue condizioni, lo hanno portato al pronto soccorso locale. Qui le condizioni di Liberato si sono tuttavia aggravate.

Muore dopo febbre alta e mal di testa: gli sforzi dei medici per salvare Liberato

Come informa FanPage, Liberato è stato trasferito dal pronto soccorso al reparto di rianimazione, dove è scattato il protocollo di emergenza. I medici hanno in seguito sottoposto il 17enne in terapia intensiva, ma la situazione era già molto grave.

Purtroppo, Liberato non ce l’ha fatta.

A ucciderlo potrebbe essere stata una meningite

Il quotidiano Il Centro riporta da fonti ospedaliere che Liberato potrebbe essere morto a causa di una meningite fulminante pneumococcica. Tale patologia non contagia il prossimo, ma per il contraente può risultare essere una malattia con conseguenze gravissime. Quella della meningite è per il momento un’ipotesi ancora da confermare.