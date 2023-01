Il medico di Gina Lollobrigida: “Interrogato su cosa pensasse dei parenti”

Quella frase dell'attrice riferita dal medico di Gina Lollobrigida interrogato nel processo Piazzolla: "Mi vendo tutto ma non gli do una lira"

A Pomeriggio 5 arrivano le importanti dichiarazioni del medico di Gina Lollobrigida: “Interrogato su cosa pensasse dei parenti”.

Il cardiologo Francesco Ruggiero spiega che l’attrice voleva spendere tutto pur di non lasciarlo al figlio. La figura del medico è molto importante perché ha un ruolo anche “giudiziario” in quanto persona vicina all’amata attrice dopo la cui morte è esplosa la questione legata all’eredità.

“Interrogato” il medico di Gina Lollobrigida

Fanpage aveva anche svelato un testamento e l’entità del patrimonio della diva “pari a circa 10 milioni di euro” e le mosse adesso sono tutte “in mano” al notaio.

Intanto però il cardiologo Francesco Ruggiero ha parlato del proposito di Gina “di spendere quanto in suo possesso per non doverlo lasciare al figlio Milko Skofic”. Ha detto ill camice bianco: “Sono stato convocato questa mattina (all’udienza del processo a carico di Andrea Piazzolla, ndr). Mi sono state fatte delle domande molto chiare tra cui quale fosse l’idea della signora Lollobrigida nei confronti dei parenti”.

“Mi vendo tutto ma non gli do una lira”

Davanti alle telecamere di Pomeriggio 5 il medico ha proseguito: “In dieci anni avevano instaurato un rapporto di confidenza. Due volte ha esternato chiaramente e in maniera molto forte che avrebbe preferito vendere tutto piuttosto per lasciare qualcosa al figlio. La frase precisa era ‘Voglio vendermi tutto ma non deve avere nemmeno una lira’”. Barbara d’Urso ha poi confermato da studio: “La stessa cosa aveva più volte detto a me”.

“Javier Rigau? Io non l’ho mai visto”

E il medico ha dato un’altra conferma: quella di non avere visto Javier Rigau al capezzale di Gina prima della morte: “Nelle ultime ore erano presenti Andrea Piazzolla, il figlio Milko Skofic, il nipote e un amico di famiglia. Loro sono rimasti al capezzale di Gina. Il signor Rigau non ho idea se sia entrato in clinica in altri momenti rispetto a quelli in cui l’ho visto che è stato un’ora e mezzo dopo il trapasso terreno della Lollobrigida”.