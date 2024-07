In occasione della visita di Papa Francesco, prevista per domani a Trieste, per la conclusione della 50.ma Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, il quotidiano “Il Piccolo” ha pubblicato un testo inedito.

Il messaggio di Papa Francesco

Il testo pubblicato, di Papa Francesco, è un’introduzione a un’antologia di suoi discorsi e messaggi dal titolo “Al cuore della democrazia”.

Il Papa sottolinea che la difficoltà delle democrazie, nel farsi carico della complessità del tempo presente, sembra cedere il passo al fascino del populismo. Tuttavia, è proprio nella parola ‘partecipare’ che è possibile trovare il senso autentico di cosa sia la democrazia.

Dunque, c’è democrazia lì dove c’è unione ed una deve essere la finalità: il bene della comunità, ricordando che in quella umana non ci si salva da soli.

“L’esercizio del governo avviene nell’ambito di una comunità che si confronta, liberamente e laicamente, nell’arte del bene comune, che non è altro che un diverso nome di ciò che chiamiamo politica”.

I problemi della democrazia secondo Papa Francesco

La democrazia richiede partecipazione, a differenza di quanto accade in un regime statalista oppure dirigista: nessuno partecipa, ma tutti assistono, passivi. Questo è il pensiero di Papa Francesco, prima di rivolgere un messaggio sulla questione dello ‘scetticismo democratico’.

Si tratta di un potere esercitato dal popolo attraverso i suoi rappresentanti, ribadisce il Santo Padre. Inoltre, viene aggiunto, che si è dinanzi una forma di governo sempre più complessa: se da un lato si è diffusa in modo globale negli ultimi decenni, dall’altro la democrazia sembra soffrire le conseguenze di un morbo pericoloso, quello dello scetticismo democratico.

Democrazia significa scegliere insieme

“Insieme è meglio perché da soli è peggio. Insieme è bello perché da soli è triste. Insieme significa che uno più uno non fa due, ma tre, la partecipazione e la cooperazione creano quello che gli economisti chiamano valore aggiunto”.

Questo è il messaggio di Papa Francesco lanciato alla comunità e scritto nell’introduzione del suo volume “Al cuore della democrazia”, da domenica 10 luglio in edicola, gratuitamente, con Il Piccolo di Trieste.