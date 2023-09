Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è stato insieme a Matteo Salvini uno degli ultimi ospiti del Forum Ambrosetti, nel corso del quale il politico del Governo Meloni ha avuto l’occasione di esprimere un parere, molto negativo, nei confronti del Superbonus.

Interrogato nel merito del sostegno creato a favore dell’economia italiana nel difficilissimo periodo della pandemia, Giorgetti ha dichiarato:

Il Superbonus? A pensarci mi viene il mal di pancia, non solo per gli effetti negativi sui conti pubblici ma perché ingessa la politica economica, lasciando margini esigui ad altri interventi. C’è l’effetto pernicioso e distorsivo, il cosiddetto spiazzamento, che ha sulla realizzazione di interventi previsti dal Pnr e quindi sul rafforzamento strutturale della capacità produttiva.

La misura, voluta dal precedente Governo Conte, era stata strenuamente difesa sempre dallo stesso leader del M5S nella cornice del medesimo Forum, poche ore prima. Qui le parole dell’ex Premier a riguardo:

Si può trovare il capro espiatorio nel Superbonus, ma la Guardia di finanza ha certificato che le truffe sono stato lo 0,5% rispetto all’ammontare dei crediti. Tra effetti diretti, indiretti e indotti, se c’è un debito buono, e quando ne parlò Draghi prese gli applausi, quello è stato il Superbonus, che ha generato nell’edilizia e nell’indotto un milione di posti di lavoro, un risparmio in bolletta di 900 euro, tonnellate di Co2 in meno e rigenerazione urbana, come dice l’Europa.