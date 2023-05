Covid, entro due anni è attesa una nuova pandemia: lo studio

Come sappiamo, l’Oms ha dichiarato la fine dello stato di emergenza per il Covid, ma, secondo gli esperti, non è ancora tempo di abbassare del tutto la guardia. Un nuovo studio dall’America riferisce la possibilità di una nuova pandemia nei prossimi due anni.

Covid, si rischia una nuova pandemia: attenzione ai prossimi due anni

Il biologo Trevor Bedford, che lavora per il Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, ha condotto un’approfondita analisi statistica sul Covid che è stata conseganta alla Casa Bianca. Bedford ha evidenziato la possibilità che ci sia un nuovo rialzo dei contagi nel prossimo futuro: “Le probabilità che ciò accada, ossia che ci si trovi a fronteggiare un’ondata di infezioni come quelle causate dalla variante Omicron da oggi al 2025 sono circa del 40%.”

L’analisi di Bedford, ma non solo

Il biologo, poi, prosegue e spiega: “Non vedo perché un evento simile abbia meno probabilità di verificarsi oggi che nei primi due anni della pandemia. E anche se oggi quest’ultima appare finita, un Covid endemico resta una forte preoccupazione per la salute.” Trevor Bedford, inoltre, non è l’unico scienziato che ha evidenziato questa possibilità: gli ha fatto eco, per esempio, anche Eric Topol.