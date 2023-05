Il Covid non è più un'emergenza sanitaria internazionale: arriva la decisione dell'Oms

5 maggio 2023: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto fine all’emergenza sanitaria globale del Covid-19. I Paesi del mondo devono abbandonare l’idea del Covid come un’emergenza e man mano imparare a conviverci e a trattarlo come una malattia (purtroppo) destinata a restare.

Fine dell’emergenza, non del Covid

La decisione è stata presa su consiglio del comitato per l’emergenza Covid-19, un gruppo di esperti indipendenti che si è riunito ieri per tirare le conclusioni sul caso. Durante una conferenza stampa da Ginevra, il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato. «È con grande speranza che dichiaro che Covid-19 è finito come un’emergenza sanitaria globale». Ha precisato, tuttavia, che la minaccia causata dal virus rimane con esso. A tal proposito si è aggiunta a lui la responsabile tecnico Covid dell’Oms Maria Van Kerkhove, che ha dichiarato: «La fase di emergenza è finita, ma Covid è qui per restare». Anche Ghebreyesus e altri funzionari dell’OMS hanno tenuto a sottolineare che «l’Oms non ha dichiarato l’inizio della pandemia e non ne dichiarerà nemmeno la fine».

I numeri delle vittime del Covid

L’emergenza sanitaria pubblica Covid-19 di valenza internazionale è in vigore dal 30 gennaio 2020. Dall’inizio della pandemia a oggi, l’OMS stima che almeno 20 milioni di persone nel mondo sono morte a causa della pandemia (i numeri ufficiali con malattia diagnosticata con tampone parlano di 7 milioni di vittime).