Le dichiarazioni di Daniela Santanchè

In un clima di crescente tensione politica e giuridica, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha voluto fare chiarezza riguardo alla sua situazione legale. Durante una conferenza stampa, ha smentito categoricamente le voci di un cambio di avvocato, definendole “fake news”. Santanchè ha specificato che il suo legale principale rimane Pelanda, mentre ha aggiunto l’avvocato Salvatore Pino per affrontare questioni di natura penale. “Non ho cambiato avvocato, non sono state depositate istanze e ho il diritto di difendermi”, ha affermato con fermezza.

Le accuse e le reazioni politiche

Le dichiarazioni del ministro arrivano in un momento delicato, in cui è accusata di truffa aggravata all’Inps per presunti abusi nell’utilizzo dei fondi per la cassa integrazione Covid. Queste accuse hanno sollevato un acceso dibattito all’interno del Parlamento, con il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che ha espresso preoccupazione per un possibile rinvio a giudizio. Santanchè ha risposto alle affermazioni di Bignami, sottolineando che, se dovesse arrivare un rinvio, valuterà la situazione con attenzione, ma ha anche voluto rassicurare i suoi sostenitori riguardo alla gestione del turismo in Italia, che secondo lei sta dando risultati positivi.

Il contesto delle accuse

Le accuse nei confronti di Santanchè si inseriscono in un contesto più ampio di indagini su presunti illeciti legati alla gestione dei fondi pubblici durante la pandemia. La questione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’uso corretto delle risorse destinate a sostenere le imprese e i lavoratori in difficoltà. Il ministro ha ribadito la sua volontà di affrontare le accuse con la massima serietà, affermando che la sua priorità rimane quella di garantire un turismo forte e competitivo per l’Italia. “Le mie valutazioni saranno fatte in base ai fatti e non alle speculazioni politiche”, ha concluso.