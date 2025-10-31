Il missile 9M729: Un Pericolo Crescente per l'Europa

Negli ultimi mesi, i rapporti di attacchi russi contro l’Ucraina si sono intensificati, sollevando allerta in Europa. Il missile 9M729, una delle nuove armi di Mosca, è al centro di questa escalation e ha attirato l’attenzione della comunità internazionale.

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha rivelato che la Russia ha effettuato ben 23 lanci di questi missili a partire da agosto, evidenziando come l’uso di tali armamenti stia minando la stabilità nella regione.

Il missile 9M729 e le sue caratteristiche

Il 9M729 è un missile da crociera lanciato da terra, dotato di un raggio operativo che può raggiungere i 2.500 chilometri. Questo sistema, considerato una variante del noto Iskander-K, è capace di trasportare testate sia nucleari che convenzionali, rendendolo un’arma versatile e pericolosa nel contesto di un conflitto.

Implicazioni del ritiro dall’INF

La questione del 9M729 è diventata particolarmente critica dopo il ritiro degli Stati Uniti dal Trattato INF nel 2019. Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di sviluppare clandestinamente il missile, superando il limite di 500 chilometri imposto dal trattato. La reazione di Mosca è stata quella di imporre un moratorio unilaterale sull’installazione di missili a medio raggio, ma tale impegno è stato recentemente revocato.

Le recenti aggressioni e il contesto geopolitico

Dal 21 agosto, si è registrato un aumento significativo dell’uso dei missili 9M729. Un attacco particolarmente devastante avvenuto il 5 ottobre ha visto un missile viaggiare per oltre 1.200 chilometri, causando la morte di quattro persone nella regione di Lviv. Questo attacco ha evidenziato l’abilità della Russia di colpire obiettivi distanti, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza in Europa.

Le reazioni internazionali

La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione all’uso di questi missili. Secondo gli analisti, le nuove aggressioni della Russia non solo minano la stabilità dell’Ucraina, ma pongono anche una seria minaccia per i paesi europei, considerati obiettivi potenziali. La presenza di questi armamenti sul campo di battaglia ha portato a un irrigidimento della posizione russa, suggerendo una strategia più aggressiva.

Il ministro Sybiha ha dichiarato: “L’uso del missile 9M729, vietato dal trattato INF, dimostra il disprezzo di Putin nei confronti degli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per risolvere il conflitto”. Tuttavia, la Casa Bianca non ha fornito commenti diretti riguardo a questa situazione, e il Ministero della Difesa russo ha evitato di rispondere alle richieste di chiarimenti.

In un contesto di crescente tensione internazionale, è fondamentale monitorare l’andamento di queste vicende e le risposte della NATO. Le azioni di Mosca con i missili 9M729 rappresentano un campanello d’allarme per la sicurezza europea e potrebbero segnare un capitolo critico nella storia delle relazioni internazionali.