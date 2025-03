Il mistero del palo del semaforo smantellato dopo la morte di Ramy Elgaml

Un incidente tragico e le sue conseguenze

La notte del tragico incidente che ha portato alla morte di Ramy Elgaml, un giovane di origine egiziana, un palo del semaforo è diventato il centro di una controversia legale. Ramy, 19 anni, è stato trovato senza vita sotto il palo dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri, mentre si trovava a bordo di uno scooter guidato da Fares Bouzidi. La dinamica di questo evento è ora oggetto di indagine, ma la rimozione del palo del semaforo da parte dell’Amsa, l’azienda dei rifiuti di Milano, ha sollevato interrogativi significativi.

La rimozione del palo: un errore fatale?

Secondo l’avvocata Barbara Indovina, che rappresenta la famiglia di Ramy, il palo del semaforo avrebbe dovuto essere considerato un “elemento fondamentale” per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La sua rimozione, avvenuta solo due giorni dopo l’incidente, ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità di una corretta analisi della scena. In una mail inviata l’8 febbraio, l’ingegner Marco Romaniello, incaricato dalla procura di condurre un accertamento cinematico, ha confermato che il palo era stato dismesso da A2A, complicando ulteriormente le indagini.

Le implicazioni legali e sociali

Questo episodio non solo mette in discussione la gestione delle prove in un’indagine, ma solleva anche interrogativi più ampi sulla responsabilità delle autorità nel garantire che elementi cruciali per la giustizia non vengano distrutti o rimossi. La famiglia di Ramy, già colpita dal dolore per la perdita del giovane, si trova ora a dover affrontare una battaglia legale per ottenere giustizia. La questione della trasparenza e della responsabilità delle istituzioni è diventata centrale in questo caso, attirando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.