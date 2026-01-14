Il mistero dell'assenza di Belen Rodriguez nella serie di Fabrizio Corona: ecco cosa sappiamo

La recente docuserie di Netflix, intitolata Io Sono Notizia, ha riportato alla luce la vita di Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi. Tra gli ospiti che raccontano le loro esperienze e relazioni con Corona, spicca l’assenza della showgirl argentina Belen Rodriguez, il suo amore più famoso. Nonostante i vari interventi di ex partner e amici, Belen è presente solo attraverso filmati d’archivio, sollevando interrogativi su questa mancanza.

Le speculazioni sull’assenza di Belen

Secondo un articolo di Grazia Sambruna su Mow Mag, una fonte vicina alla situazione ha rivelato che a Belen sarebbe stato impedito di partecipare alla serie. Questa affermazione ha generato molte domande: chi avrebbe potuto porre un veto sulla sua presenza e perché? Curiosamente, nella serie, Corona non sembra utilizzare un linguaggio particolarmente offensivo nei confronti di Belen, contrariamente a quanto accade con altre ex come Nina Moric e Silvia Provvedi.

Il rapporto attuale tra Belen e Fabrizio

Fabrizio e Belen, sebbene le loro strade si siano separate, mantengono un rapporto civile. Recentemente, Belen ha espresso preoccupazione per le condizioni di Corona, dichiarando di provare affetto per lui e di augurarsi che riceva il supporto necessario per superare le sue difficoltà. Queste dichiarazioni evidenziano un legame che, pur essendo cambiato nel tempo, continua a esistere.

I retroscena delle relazioni di Corona

Nella serie, Corona ha rivelato vari dettagli su altre sue relazioni, dedicando ampio spazio alla sua storia con Nina Moric e descrivendo le sue esperienze con Silvia Provvedi in termini critici. In contrasto, il suo racconto riguardo a Belen è caratterizzato da toni più affettuosi. Nonostante le sue affermazioni, come quella di averla utilizzata per alcune paparazzate, il tono rimane rispettoso e nostalgico.

Le parole di Belen sulla situazione di Fabrizio

In un’intervista rilasciata a Verissimo, Belen Rodriguez ha espresso con grande emozione la sua preoccupazione per Fabrizio Corona. Ha messo in evidenza la sofferenza che sta attraversando e il bisogno di un adeguato supporto. Ha sottolineato le difficoltà nel gestire la pressione derivante dalla notorietà e ha evidenziato come il carcere non possa rappresentare una soluzione efficace per la sua riabilitazione. La showgirl ha dimostrato una forte empatia, suggerendo l’importanza di considerare il lato umano della situazione, oltre alle polemiche che l’hanno circondata.

Assenza di Belen Rodriguez

La decisione di Belen Rodriguez di non partecipare alla serie sembra essere stata influenzata dal suo entourage. Questo aspetto è significativo, in particolare per il suo desiderio di focalizzarsi sulla carriera televisiva. La sua immagine pubblica e i progetti futuri potrebbero aver avuto un ruolo cruciale nella scelta di mantenere le distanze da una figura controversa come Fabrizio Corona.

La mancanza di Belen in “Io Sono Notizia” rimane un argomento di discussione. Tuttavia, la sua presenza nei ricordi di Fabrizio e il rispetto reciproco tra i due suggeriscono che, nonostante le difficoltà, il legame tra di loro non è completamente svanito.