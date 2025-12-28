Il Mozambico ottiene la sua storica prima vittoria nella Coppa d'Africa 2025

Il calcio africano ha vissuto un momento significativo durante l’Africa Cup of Nations 2025, con il Mozambico che ha ottenuto la sua prima vittoria nella competizione, sconfiggendo il Gabon con un punteggio di 3-2. Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per la nazionale mozambicana e infonde nuova energia nel loro percorso nel torneo.

In un altro incontro significativo, l’Algeria ha consolidato la sua posizione nel torneo, assicurandosi un posto negli ottavi di finale grazie a una vittoria risicata contro il Burkina Faso. Questi eventi hanno arricchito il panorama dell’Africa Cup of Nations, rendendo il torneo ancora più avvincente.

La storica vittoria del Mozambico

Il Mozambico ha iniziato il suo cammino nell’Africa Cup of Nations con una sconfitta contro la Costa d’Avorio. Tuttavia, nel loro secondo incontro, la squadra ha dimostrato straordinaria resilienza. Durante la partita contro il Gabon, i mozambicani sono riusciti a segnare due gol prima dell’intervallo, con Faizal Bangal e Geny Catamo che hanno trovato la rete. Catamo ha convertito un rigore, aggiungendo un ulteriore strato di sicurezza al punteggio.

La reazione del Gabon

Nonostante l’iniziale svantaggio, il Gabon ha risposto con un gol di Pierre-Emerick Aubameyang, accorciando le distanze. Tuttavia, il Mozambico ha ripristinato il vantaggio con un gol di Diogo Calila, portandosi sul 3-1. Sebbene il Gabon abbia segnato nuovamente con Alex Moucketou-Moussounda, la vittoria del Mozambico è stata storica, essendo il primo successo dopo 17 tentativi in questa competizione.

La prestazione dell’Algeria

Parallelamente, l’Algeria ha continuato a brillare nel torneo, dimostrando di essere una delle squadre favorite. La vittoria contro il Burkina Faso è stata determinata da un rigore trasformato dal capitano Riyad Mahrez. Questo gol ha permesso all’Algeria di mantenere un punteggio perfetto nel gruppo E, accumulando sei punti dopo due partite senza subire reti.

Il percorso di Mahrez

Riyad Mahrez, ora il miglior marcatore di sempre per l’Algeria nella Coppa d’Africa, ha ulteriormente consolidato la sua reputazione con il rigore segnato. Dopo una prestazione da incorniciare contro il Sudan, dove aveva già segnato una doppietta, Mahrez ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra algerina, contribuendo con tre gol in totale in questo torneo. La sua esperienza e abilità si sono rivelate fondamentali per il progresso dell’Algeria.

Il contesto del gruppo E

Con l’Algeria saldamente in testa al gruppo E, la situazione si fa interessante per le altre squadre. Burkina Faso e Sudan, entrambi con tre punti, si preparano a scontrarsi nell’ultimo turno, dove uno di loro avrà la chance di avanzare. Il Mozambico, con il suo recente successo, ha anche possibilità di qualificazione, rendendo la competizione avvincente fino all’ultimo minuto.

In un altro incontro, il Sudan ha ottenuto una vittoria cruciale contro l’Equatore, grazie a un autogol di Saul Coco. Questo risultato ha riacceso le speranze di qualificazione per la squadra, la quale ha un passato glorioso nella Coppa d’Africa, avendo vinto il torneo nel 1970. Ora, con due vittorie in 18 partite, la squadra sta cercando di riconquistare la gloria perduta.