Il padre di Giogiò contro l'onorificenza

La decisione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di conferire un’onorificenza cittadina al rapper Geolier ha scatenato l’indignazione di Franco Cutolo, padre di Giovanbattista, il giovane musicista tragicamente ucciso lo scorso agosto.

Indignazione e protesta

Franco Cutolo ha espresso il suo dissenso attraverso un post su Facebook, citando Eduardo De Filippo e condividendo alcune considerazioni polemiche riguardo al sindaco e a Geolier. Nella sua critica, Cutolo ha evidenziato la mancanza di cultura e preparazione del rapper, definendolo “impresentabile”.

Il ricordo di Giogiò

Cutolo ha ricordato suo figlio come un artista che rappresentava le minoranze e che aveva sempre dato spazio alla cultura popolare, sottolineando l’importanza della qualità ai numeri nel mondo della politica e dello spettacolo.

Critiche al sindaco

Il regista teatrale ha criticato il sindaco per aver conferito l’onorificenza a Geolier, sottolineando che tale gesto potrebbe rinforzare simboli negativi legati alla malavita anziché promuovere valori positivi per la città.

Appello alla riflessione

Franco Cutolo ha lanciato un appello affinché la politica e lo spettacolo non siano guidati solo dai numeri e dai calcoli di popolarità, ma tengano conto della qualità e dei valori che promuovono. La polemica sollevata da Franco Cutolo riflette una profonda preoccupazione per la direzione che prendono la politica e la cultura, mettendo in discussione la responsabilità delle istituzioni nel promuovere modelli positivi e sostenibili per la società.